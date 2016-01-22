在区间调控基础上加大定向调控 统筹运用财政货币政策--李克强

路透北京1月22日 - 中国国务院总理李克强周五表示，完成全年目标任务政府工作十分艰巨繁重，要继续在区间调控基础上加大定向调控相机调控，推进结构性改革特别是供给侧结构性改革，统筹运用财政货币政策和产业投资等政策手段，为经济发展营造稳定环境。

中央人民广播电台援引他在国务院第五次全体会议上的讲话称，要针对薄弱点加大工作力度，努力在扭转工业效益下滑，保持进出口稳定增长，扩大有效投资，促进国企改革增效等方面出硬招见实效。

“要对苗头性问题保持警觉，特别是对各种潜在风险做到有备无患。要注意回应社会关切，稳定市场预期，增进社会共识。”他说。

此外，李克强日前还主持召开国务院专题会，称中国经济发展基本态势仍然向好，新产业、新业态孕育的新动能不断壮大，要着力推进结构性改革特别是供给侧结构性改革，在推动升级中保持经济平稳发展，确保经济运行在合理区间，实现“十三五”良好开局。 （完）