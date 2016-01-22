在区间调控基础上加大定向调控 统筹运用财政货币政策--李克强

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月22日 - 中国国务院总理李克强周五表示，完成全年目标任务政府工作十分艰巨繁重，要继续在区间调控基础上加大定向调控相机调控，推进结构性改革特别是供给侧结构性改革，统筹运用财政货币政策和产业投资等政策手段，为经济发展营造稳定环境。
中央人民广播电台援引他在国务院第五次全体会议上的讲话称，要针对薄弱点加大工作力度，努力在扭转工业效益下滑，保持进出口稳定增长，扩大有效投资，促进国企改革增效等方面出硬招见实效。
“要对苗头性问题保持警觉，特别是对各种潜在风险做到有备无患。要注意回应社会关切，稳定市场预期，增进社会共识。”他说。
此外，李克强日前还主持召开国务院专题会，称中国经济发展基本态势仍然向好，新产业、新业态孕育的新动能不断壮大，要着力推进结构性改革特别是供给侧结构性改革，在推动升级中保持经济平稳发展，确保经济运行在合理区间，实现“十三五”良好开局。 （完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)