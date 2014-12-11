今年目标能完成 明年货币政策注重松紧适度--中央经济会议

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京12月11日 - 周四闭幕的中央经济工作会议指出，中国经济运行仍面临不少困难和挑战，经济下行压力较大，部分经济风险显现；但经济风险总体可控，2014年全年主要目标和任务可望较好完成。
新华微博援引会议内容并称，明年积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度；明年将努力保持经济稳定增长，积极发现培育新增长点。
“继续实施积极财政政策和稳健货币政策，”会议称，“明年要保持宏观政策连续性和稳定性，促进‘三驾马车’更均衡地拉动增长。”
会议指出，中国经济运行处在合理区间，经济结构调整出现积极变化，深化改革开放取得重大进展。不过化解以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险将持续一段时间。
同时，要准确把握经济发展新常态，既要全面化解产能过剩，也要通过发挥市场机制作用探索未来产业发展方向。
中央经济工作会议12月9日至11日在北京举行。国家主席习近平在会上发表重要讲话，分析当前国内外经济形势，总结2014年经济工作，提出2015年经济工作的总体要求和主要任务。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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