加快应急产业发展 加大财政税收政策支持力度--国务院

路透北京12月24日 - 中国首次对应急产业发展作出全面部署。国务院办公厅周三印发关于加快应急产业发展的意见，提出到2020年，应急产业规模明显扩大，应急产业体系基本形成，成为推动经济社会发展的重要动力；并将加大财政税收政策对其支持力度。

刊登在中国政府网的该份意见部署了六项主要任务，包括加快关键技术和装备研发，国家科技计划（专项、基金等）对应急产业相关科技工作进行支持，优化应急产业结构，采用目录、清单等形式明确应急产品和服务发展方向，支持与生产生活密切相关的应急服务机构发展。

同时，推动产业集聚发展，形成应急物资和生产能力储备基地，建设国家应急产业示范基地。支持企业发展，培育大型企业集团，促进应急特色明显的中小微企业发展。推广应急产品和应急服务，激发全社会对应急产品和服务的消费需求等。

意见提出五条政策措施，包括完善标准体系，加快制（修）订应急产品和应急服务标准。加大财政税收政策支持力度，对列入产业结构调整指导目录鼓励类的应急产品和服务，在有关投资、科研等计划中给予支持；建立政府引导应急产业发展投入机制，落实和完善适用于应急产业的税收政策。

此外，完善投融资政策，鼓励各类资本投向应急产业，支持符合条件的应急产业企业在海内外资本市场直接融资，加大对应急产业重大项目的信贷支持力度等。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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