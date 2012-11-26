中国无需强力宏观政策干预 避免货币政策宽松化--专家

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
* 中国经济企稳回升,不会进一步下滑--发改委专家
* 经济运行内在机制稳定,无需强力宏观政策干预
* 防止避免货币政策进入宽松化渠道
路透北京11月26日电---中国国家发改委价格监测中心专家徐连仲撰文称,目前中国经济运行出现企稳回升态势,不会进一步下滑,未来有望稳中略升,且经济运行的内在机制稳定,无需强力宏观政策干预.
中国证券报周一刊登他的文章称,当前应该切实落实中央出台的各项政策措施,冷静观察经济运行的变化,并根据经济运行的实际情况采取进一步的微调措施,但一定防止避免货币政策进入宽松化渠道.
"前几年宽松货币政策放出的货币并未完全消化,今年新增贷款指标8万亿元人民币不是一个很低的数字.一旦货币政策进一步宽松,大量货币进入市场,人们对通货膨胀的预期很快就会增加,会推动价格很快上涨."徐连仲称,要避免因经济增长减速而过多发行货币,要警惕在经济下滑的情况下盲目地、急躁地增加货币供应量.
中国前三季度国内生产总值增长7.7%,其中第一、二、三季度分别增长8.1%、7.6%和7.4%,延续了去年以来增幅回落的运行态势.第三季增幅甚至低於2009年同期,仅比2009年第一和第二季度的单季增长幅度略高.
文章分析指出,目前的经济增速回落符合宏观调控的政策预期,是宏观调控的结果.与经济危机时期2009-2010年的增长有本质的不同.
"那时的增长是着力强调保增长,增长速度是第一位的,其他的都可以为增长速度让路."文章称,目前的经济增长是强调转变经济增长方式的增长,是强调经济质量的增长,是强调调整产业结构和经济结构的增长,是强调管理通胀预期的增长,是国家主动进行宏观调控的结果,符合宏观政策调控预期.
而从当前经济运行的态势分析,经济增长速度虽然有所回落,但呈现平稳回落,并未超出预期,经济运行的内在机制稳定.
文章并指出,从三大需求与经济增长的变化关系上看,今年中国经济增长速度的回落,主要是外部环境的影响,是出口增长速度的大幅度回落影响了经济增长速度的回落,而国内需求对经济增长并没有产生负面的影响,反而对经济增长的贡献有所增加.
"目前中国经济的增长速度与当前国内外的经济形势、经济环境相适应,与国家调整经济结构、转变经济增长方式的长期要求相适应,符合国家宏观经济调控政策的预期,经济增长并没有出现过度的下滑,因此不必因此而过度担心,更不必因此而惊慌失措."文章称.(完)
--发稿 沈燕; 审校 曾祥进
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