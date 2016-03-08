香港《文汇报》：中国采积极财策 保改革平稳推进

（3月8日社评）

财政部部长楼继伟表示，中国的政府债务占GDP比重大约40%，这在可比国家中是比较低的，故还有一定的空间。 他强调，中国政府加大杠杆就是为整体经济降杠杆。中国经济正面临着新常态，各方面矛盾集中凸显，经济下行压力加大。在此情况下，适当提高财政赤字率、扩大债务，以积极的财政政策为供给侧改革营造有利环境，可以为改革平稳推进提供有力保障。因此，对中国政府债务有所增加，不必过度担心。

刚公布的政府工作报告，将今年中国的GDP增长目标订在6.5%至7%之间，保持这个经济增长速度，是2020年全面实现小康社会的重要保障。与此同时，中国经济面临着产能过剩、出口受阻等一系列困扰，经济增长挑战严峻。推进供给侧改革，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板是今年经济工作的重点任务。但是，这些改革的推进很可能会在短期内冲击经济稳定，可能造成经济减速。因此，在加大供给侧改革的同时，必须加强需求管理，通过货币政策和财政政策稳定经济增长，起到托底的作用，为改革顺利推进护航。正如中国货币政策转向＂稳健略偏宽松＂一样，实施积极的财政政策，适当加大政府债务，目的也在于对冲供给侧改革带来的经济下行压力，保持经济能在合理区间平稳增长，比较平稳地实现转方式、调结构的改革目标。

为落实积极的财政政策，今年中国的财政赤字率比去年提高0.6个百分点，首次调高至3%的水平，有舆论担心，中国难免会因债务负担加重而最终导致经济危机。对此，楼继伟的解释消除了不必要的疑虑。楼继伟指出，今年赤字和债务都有所扩大，但中国政府债务占GDP比重大约40%，这在可比国家中是比较低的，因此债务仍有一定的空间；中国保持着＂黄金原则＂，债务主要用于＂资产＂，没有用于＂吃饭＂。

国际上公认的国家债务安全线是占GDP不超过60%，相比之下，中国的债务仍是安全可控的。况且中国的经济增长依然能保持中高速增长，财政收入有保障，对财政赤字适度扩大，没必要过度担心。事实上，实施宽松政策、扩大债务规模，正是世界各国摆脱危机、提振经济的不二手段。最典型的例子，莫过于2008年金融海啸后，为推动美国经济复苏，美联储在长达6年时间，大手购买价值数万亿美元的债券。买债行动创造了美国历史上持续时间最长的牛市之一，更重要的是，买债抑制了借贷成本，帮助企业减轻债务，改善经营状况，推动就业更快增长，最终令美国经济走出低谷、恢复元气。

同样，中国在政府总体债务并不很高的有利形势下，也要把握契机，适当扩大债务支持供给侧改革，加快经济结构向中高端转型，激活经济增长的内生动力。当然，中国在加大杠杆的时候，必须采取切实措施将资金引向实体经济，帮助实体经济摆脱困境，不要形成资产泡沫迅速膨胀；同时要防范地方债务扩张过快，严格管控地方债务的风险，不要给整体经济造成巨大伤害。只有这样，适当扩大债务，才能对经济增长产生实在而长远的效用。（完）