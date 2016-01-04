供给侧改革引领新常态 政策重点和力度有所调整--人民日报

路透北京1月4日 - 中国官方媒体人民日报周一刊登文章称，供给侧结构性改革引领新常态，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板是供给侧改革五大重点任务；坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，但重点和力度有所调整。

该篇援引权威人士并采用七问七答方式的文章指出，稳健货币政策要灵活适度，主要体现在为结构性改革营造适宜的货币金融环境，降低融资成本，既要防止顺周期紧缩，也绝不要随便放水，而是针对金融市场的变化进行预调微调，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长。

文章称，供给侧结构性改革的政策含义是从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性。要消除认为推进供给侧结构性改革就是实行需求紧缩、就是搞新的“计划经济”这两种误解。

“确保2016年过剩产能和房地产库存减少，企业成本上涨和工业品价格下跌势头得到遏制，有效供给能力有所提高，财政金融风险有所释放。”文章称。

社会能否承受供给侧结构性改革带来的一些冲击？权威人士坦言，阵痛不可避免，但也是值得的；阵痛是可承受的，但切不可大意。供给侧结构性改革有一个窗口期，但窗口期不是无休止的。供给侧结构性改革是不得不迈过的坎，必须加快步伐，加紧推进。

文章称，具体推进的政策要有序配套、稳妥实施。比如处置“僵尸企业”，要尽可能多兼并重组、少破产清算，对破产企业尽量实行“安乐死”。要高度重视、全力做好职工安置工作，防范引发社会风险。

更加细致地做好社会托底工作，比如，个别产能过剩严重的地区会出现职工集中下岗和财政支出困难，要深入细致地研究和实施配套措施，认真拿出因应之策。

文章指出，相比上世纪90年代，现在中国实力相当雄厚，经济发展基本面好，不会出现断崖式下跌。社会就业形势、财力规模、保障制度有了很大进步，抗风险能力强，只要处理得当，虽有阵痛，但不会很大，不会出现大规模的下岗失业问题。

“病根都是体制问题，都要依靠改革创新来化解，”文章称，“当务之急是斩钉截铁处置‘僵尸企业’，坚定不移减少过剩产能，让‘僵尸’入土为安。”

2015年12月召开的中央经济工作会议称，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。（完）