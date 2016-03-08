中国营改增新政料一周内出台 对商业楼宇直接利好--普华永道

路透上海3月8日 - 中国政府工作报告提出，自5月1日起全面实施营业税改增值税，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围。普华永道预计，营改增的收官政策可能在一周内出台，而且新政鼓励企业购买房产，特别对商业写字楼等形成直接利好，未来将掀起一轮企业置业高潮。

普华永道中国内地及香港地区间接税主管合伙人胡根荣在简评中还指出，分析自2012年起营改增的官方宣布时间和发文时间的比较来看，对于国务院常务会议讨论通过的文件, 一般在会议结束后7至10个工作日印发。总理本次选择在两会上宣布，足以证明政府对本次营改增收官之重视程度，考虑到5月1日的最终时点，预计营改增收官政策可能在一周内出台。

2012年营改增开始试点至今，目前仅有建筑业、房地产业、金融业、生活服务业几大领域未被纳入营改增“版图”。

单新增不动产所含增值税纳入抵扣范围这一政策，胡根荣指出，一方面企业可以享受允许抵扣房地产所含增值税金的重大利好，另一方面是较为严重的商业库存问题，房地产企业也可转为自持不动产，从而达到抵税目的。不过于土地增值税、土地使用权是否纳入增值税抵扣范围在总理讲话中并未明确，预测即将出台的营改增文件会有相应的说法。

他还表示，目前对于某些行业的特殊问题如何处理还存在不确定性, 仍让行业内人士和税务业内人士较为关心。例如在金融业的营改增整体方案中，进项税抵扣情况到底如何目前就成为了影响税负水平和企业利润程度多寡的核心问题；在房地产行业的土地使用权是否允许抵扣问题；在建筑行业的人工成本无法抵扣导致进项严重不足的问题；以及这四大行业是否会有增值税汇总缴纳、是否存在过渡期政策等等。 他建议，四大行业的纳税人需尽快从营业税与增值税政策对行业以及本企业的影响差异入手，梳理现有业务，充分分析收入类型、支出类型，研究对企业现金流的影响，充分考虑经营模式和税费结构。

他还建议，纳税人还可以在增值税涉税流程管控、产品定价和供应商管理、合同的合法审阅及和合规修订、系统改造和信息化建设、增值税法规培训等方面提前做一些准备。

上周末中国总理李克强指出，要适度扩大财政赤字，主要用于减税降费，进一步减轻企业负担，今年将采取三项举措。

一是全面实施营改增，从5月1日起，将试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。二是取消违规设立的政府性基金，停征和归并一批政府性基金，扩大水利建设基金等免征范围。三是将18项行政事业性收费的免征范围，从小微企业扩大到所有企业和个人。实施上述政策，今年将比改革前减轻企业和个人负担5,000多亿元人民币。（完）