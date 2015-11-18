中国政策已非常宽松 增长前景更多取决结构改革--专家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月18日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三表示，中国经济增长前景更多取决于结构改革，目前政策已经非常宽松，希望通过宽松的货币和财政政策来支持经济增长的可能性已非常低。
他在“《财经》年会2016：预测与战略”上指出，过去全球危机时各国都使用短期的、反周期的宏观经济政策、财政政策和货币政策，能够发挥的作用基本上都已经差不多了。美国开始已经往回收；日本量化宽松还在继续但似乎进一步的空间也不是特别大；欧洲可能会有进一步的量化宽松，但对经济增长的作用潜力已不是很大。
“（明年全球）经济复苏的步伐仍然是非常疲软，....对世界经济来说，经济增长的前景，下一步恐怕取决于各国结构改革推进的程度。”他说。
黄益平认为，从理论上来说，中国下一步还能宽松，但中国经济增长到底能否探底回升，核心的问题是旧的产业即将过去，新的产业能否形成。这些新的产业就是结构改革，一系列的经济改革。
“经济改革的蓝图已经有了，两年前已经有了关于深化改革的方案。”他谈到，能不能把经济改革方案真正落地，对中国经济增长能否保持可持续的中高速增长及真正触底回升非常关键。
他并表示，推进结构改革也能帮助中国更接近TPP(跨太平洋伙伴关系协定)的标准，“把最终参加TPP协议作为一个长期的目标，从短期来看，就是把结构改革真正落地，这一点对中国是如此，对世界经济前景也是如此。”（完）
(发稿 马蓉；撰写 李铮; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。