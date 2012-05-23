要加大预调微调力度 严格实施房地产调控--国务院

* 当前经济下行压力加大

* 将加大预调微调力度

* 稳定和严格实施房地产调控政策

路透北京5月23日电---中国国务院常务会议周三称,尽管当前中国经济增速保持在年初预期目标区间内,但经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度,同时仍要稳定和严格实施房地产市场调控政策.

中国政府网援引该会议并称,要推进"十二五"(2011-2015年)规划重大项目按期实施,启动一批事关全局、带动性强的重大项目,加快已确定的铁路、节能环保、农村和西部地区基础设施等领域项目前期工作进度.

"要坚持稳健货币政策的基本取向,保持合理的社会融资规模,进一步优化信贷结构,更加注重满足实体经济的需求.着力扩大内需,完善促进消费的政策措施,"会议称.

会议强调,要认真贯彻"稳中求进"的工作总基调,正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系,把稳增长放在更加重要的位置,并提高政策的针对性、灵活性和前瞻性.

中国国际经济交流中心研究员王军对此表示,此次会议更强调经济上要"稳增长",预计未来在政策选择上会加力,而近期出台的一系列举措都已有所体现.

中国国务院总理温家宝近日在武汉调研时指出,要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调,并实施结构性减税.

为促进消费,中国近日出台促进节能家电等产品消费的政策补贴措施,中央财政安排363亿元,用於推广节能家电、高效照明、节能汽车和高效电机四大类产品.预计将拉动消费需求约4,500亿元人民币.

不过,王军认为,房地产对经济的影响显然最关键,此前"一刀切"式的严厉调控并不可取,应鼓励刚性需求从金融、信贷、财税等方面进行支持,而不应将房地产调控"妖魔化",使得该鼓励该支持的政策都不敢出台.

作为经济重要引擎之一的房地产行业,在持续逾两年的严厉调控下已出现下行.路透根据国家统计局数据测算,4月房地产开发投资同比增长9.2%,为逾两年以来新低;同期新开工面积同比下降14.6%,为今年以来连续第二月下跌;同期房价亦已连续第二个月出现同比下跌.

而内需不振拖累中国经济在下行趋势中运行.4月进口增速接近零,工业增幅骤减至个位数,为2009年5月来最低;社会消费品零售总额亦创2006年11月以来新低.(完)

--发稿 宿泱韫/邵晓忆; 审校 张喜良

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