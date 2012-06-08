利率浮动新规或影响降息效力--摩根大通

路透北京6月8日电---摩根大通在中国央行降息後发布报告称,央行已表露放松中国货币政策的意愿,行动上也不止于公开市场操作和下调存款准备金率等管理流动性的手段,因此仍预计第三季将降息25个基点.

摩根大通报告称,该行原本预计贷款利率在第三季会下调,而存款利率不变,这次调整无论从时间还是形式上都和预期的有差异.

报告认为,降息有助於降低融资成本,刺激国内需求并提升公司盈利.另一方面,若银行为揽储而将存款利率提高至基准水平上方的话,银行业盈利能力会受到压力.

针对央行扩大存贷款利率浮动区间,摩根大通认为,在实际操作中,超过70%的银行贷款会以高於基准水平执行,若银行决定将贷款利率调高至基准水平上方,那政策的实际影响力会变小.

该行维持对2012年中国GDP增速在7.7%的预估不变,未来几月CPI同比增速将降至3%下方.而二季度的经济增速会略低於第一季.

中国将於本周末公布5月宏观经济数据,路透本周稍早综合22家机构预测中值结果显示,5月份中国工业增长、消费和投资均预计出现企稳迹象,同时通胀压力再次回落.

中国央行周四晚间意外宣布三年半来的首度降息,并将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,这被市场解读为朝利率市场化更迈进一步. (完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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