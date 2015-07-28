规范中小企业发展专项资金管理 探索扶持有效途径--中国财政部

路透北京7月28日 - 中国财政部周二发布办法，规范和加强中小企业发展专项资金，以促进中小企业特别是小型微型企业健康发展，引领带动地方积极探索政府扶持中小企业的有效途径。

财政部网站刊登的暂行办法称，专项资金旨在支持改善中小企业发展环境，加大对薄弱环节的投入，突破制约中小企业发展的短板与瓶颈，建立扶持中小企业发展的长效机制，有效促进形成“大众创业、万众创新”的良好局面。

中小企业发展专项资金，是指中央财政预算安排用于优化中小企业发展环境、引导地方扶持中小企业发展及民族贸易、少数民族特需商品定点生产企业发展的资金。

其支持范围包括，小微企业创业创新基地城市示范，中小企业参加重点展会、完善中小企业公共服务体系、中小企业创新活动、融资担保及国内贸易信用保险等。

该办法自发布之日起施行。（完）

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(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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