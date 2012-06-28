中国鼓励民资进入基础电信运营市场等八大领域--工信部

6月20日，在上海举办的2012亚洲移动通信展览会上，参观者正在观看一款华为的移动手机。 REUTERS/Aly Song

路透北京6月28日电---支持民间资本细则时限将至.中国工信部周三提出引导民间资本进入电信业八大领域,包括以参股方式进入基础电信运营市场、开展增值电信业务等.这将有利於促进行业竞争,并刺激通信费用降低.

工业和信息化部网站刊登新闻稿并称,要引导民间资本通过多种方式进入电信业,积极拓宽民间资本的投资渠道和参与范围.鼓励民间资本开展的业务还包括移动通信转售业务试点,接入网业务试点和用户驻地网业务,网络托管业务等.

此外,还要鼓励符合条件的民营企业申请通信工程设计、施工、监理、信息网络系统集成、用户管线建设以及通信建设项目招标代理机构等企业资质;鼓励民间资本参与基站机房、通信塔等基础设施的投资、建设和运营维护.

工信部还表示,要鼓励民营电信企业"走出去",积极参与国际竞争;同时要从法制、监管、服务、营造"走出去"环境及指导监督等方面,保障民间资本进入电信业.

中国电信产业目前主要由三大运营商中国移动(0941.HK)(CHL.N)、中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)占据.

《国务院关於鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(新36条)於2010年5月实施.今年2月国务院明确要求今年上半年制定出台民间投资实施细则,民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等七个领域被列为今年需要重点落实的工作任务.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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