中国货币政策将维持中性以保持6-7%的平稳增速--陈雨露

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京3月5日 - 中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露周四称，中国货币政策还将维持中性，以防止经济出现断崖式下跌，保持6-7%的平稳增长速度。
他在出席两会（全国人大和政协会议）间隙称，中国现在关键问题是结构调整，货币政策作为一个总量政策，要注重配合财政政策和产业政策。
陈雨露指出，中国未来货币政策要看一、二季度的经济数据，以及欧洲、日本等外部经济体情况对中国经济的影响。
他并指出，中国并不害怕资本外流，关键是要预防恐慌性资本外逃。中国今年利率市场化会有比较大进展，会快于资本项目开放的速度。
中国今年的政府工作报告指出，中国将2015年经济增长目标定为7%左右，确定2015年居民消费价格涨幅控制目标为3%左右，2015年广义货币供应量(M2)增速目标为12%左右，进出口总额增长目标为6%左右，并将继续实施积极财政政策和稳健货币政策。（完）
(发稿 李贺；撰写 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。