分析：中国货币政策宽松指向不改 外部压力稍缓施展空间加大

作者 边竞

路透上海3月19日 - 虽然中国央行公开市场本周连续四周净回笼，但七天逆回购利率下调及到期MLF(中期借贷便利)放量续做的组合拳，表明央行仍在通过“量”和“价”的联动调节，进一步明确货币政策的宽松指向。

分析人士指出，面对仍不乐观的经济形势，国务院常务会议提出灵活有效运用货币政策工具，为政策的继续放松预留了充分空间；而随着外部压力稍显减缓，货币政策的施展空间加大，未来降准、降息、下调逆回购利率以及定向工具MLF等多种工具组合有望继续发力。

上海一银行交易员谈到，本周逆回购利率调低颇为出乎市场预料，结合MLF放量续做的消息，央行在量价上均进一步释放宽松信号，后续应该还有更多政策可以期待。

央行公开市场本周继续进行七天期逆回购，操作量继续稳步回落至350亿元，其中周二为200亿，当日中标利率时隔两周后再度下调10个基点(bp)至3.65%，周四逆回购则为150亿，利率持稳；据此计算，本周公开市场净回笼250亿元，为连续第四周净回笼。

公开市场七天逆回购利率上次下滑是在3月3日，当时因央行再度降息，七天逆回购利率由此前的3.85%降至3.75%。

周三召开的国务院常务会议指出，要确保经济运行在合理区间，抓紧实施积极财政政策加力增效措施，灵活有效运用货币政策工具，跟踪分析经济运行新情况，做好政策储备和应对预案，加大定向调控力度，及时预调微调。

澳新银行中国经济师周浩认为，国务院会议关于灵活有效运用货币政策工具的表述“应该在一定程度上表明政策会更加宽松，关键是经济不给力。”

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/pac34w

**外部减压为政策发挥腾空间**

由于当前经济形势仍比较严峻，稳增长仍需货币政策扶助；而且从2月外汇占款数据看，短期内资本外流稍显缓和迹象，人民币贬值压力也相应减轻，加之美联储最新对于升息的表态相对温和，均令中国货币政策的施展空间加大。

南京银行金融市场部研究员王强松表示，最近资金外流的趋势有一点缓解，今天人民币兑美元盘中也升破了6.20，贬值压力已有所放缓。

他并认为，估计短期政策还是以定向工具为主，在再次祭出降准降息的大招之前，央行应该也要等一等3月的宏观数据；不过央行仍身负降低社会融资成本之责，尤其在是人民币贬值压力减轻的情况下，政策有了一定的操作空间。

“但降(准)肯定是会降的，毕竟(基础货币)缺口在这儿摆着，尽管现在外占刚刚好一点，但毕竟通过外占提供基础货币肯定是无法持续了。”他进一步指出。

中国2月全部金融机构外汇占款在连续两个月负增长后转正，且增量为去年10月来最高。显示在创纪录的贸易顺差下，境内结汇意愿有所上升，但未来外汇占款仍将维持低增或负值的状态，货币政策进一步宽松预期不减。

中国人民币兑美元近日连续大涨，从周二起至今已累计上涨1.1%，并升破6.2元关口。

对于美联储的政策动向，周浩指出，中国面临的问题是如何保持相对平稳的资本流动，美国加息肯定对资本流动有影响，当然欧洲和日本的QE(量化宽松)又对此形成对冲，所以中国肯定会需要持续评估国际环境的影响。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三向2006年来首次升息又迈进了一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。美联储在政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一步提升了在未来数月升息的可能性，不过，联储对经济复苏的力度持谨慎态度。

**逆回购价格引导作用更趋强化**

除降准以补充基础货币的大量缺口外，目前央行在平时的总量调节上更为倾向于定向“滴灌”，而不是大水“漫灌”，MLF因此将继续成为主要选择。而未来公开市场逆回购的价格引导作用也将更受倚重，通过逆回购利率下行来引导目前仍偏高的资金价格走低。

华东一银行交易员谈到，现在逆回购在操作规模上只是起到微调流动性的作用，主要的资金缺口还是通过定向工具来弥补，期限长一点的就是MLF，短的就靠SLO(短期流动性调节工具)。

自3月5日以来，公开市场操作量以每次50亿元递减。

中国央行本周续做了近日到期的中期借贷便利（MLF），规模并有所放大。分析师指出，MLF作为提供基础货币的工具，规模保持稳中有升以支持经济增长是必然之举，MLF到期续做已是常态。

周浩认为，在逆回购利率调降后，市场利率开始被逐步引导向下，由于央行此前降准降息效果不明显，看来还是动用一些其他的手段。

银行间市场周四早盘七天期回购加权利率CN7DRP=CFXS跌近20个基点(bp)，具有指导意义的开盘价带动是主要原因。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 200

（周四） 150

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 600

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250 (完)

(审校 林高丽)

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