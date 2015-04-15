《章俊专栏》中国经济下行压力加大 稳增长政策将全力开火

（本文由路透中文特邀专栏作家、摩根士丹利华鑫证券宏观研究主管章俊提供，仅代表本人观点）

2015年经济开局疲弱，GDP同比增速去年从4季度的7.3%下滑至一季度的7.0%，创2009年2季度金融危机以来的新低。虽然从去年四季度开始，政府加大了稳增长政策的力度，反映在货币财政以及包括房地产等产业政策等全方位。但一季度经济增长依旧乏力，没有出现明显改善的迹象。这在之前的一、二月份的宏观数据，以及部分高频及领先指标中已经有所反映，而且克强总理在之前的各个场合也表示目前中国经济增长的下行压力较大，因此并非意外。

不过，前期稳增长政策的效应也将逐步有所体现，因此对年内经济增长不必太悲观。但虽然各项数据也反映了目前反弹力度和幅度和历史平均水平来比都比较弱，因此从这个角度来看也不宜乐观。未来经济总体走势可以用摩根士丹利用来描述全球经济增长的一个表述，就是“lower but longer" ，也就是说和以往比，未来经济复苏的力度将偏弱，而且复苏周期将拉长。

在这个过程中，经济增长肯定是有底线的，也就是我们以前反复强调的，调结构必须以稳增长为前提，或者简而言之就是 “底线思维”。政府制定的7%的经济增长目标从很大程度上来说只是一个表述，具体是高一点还是低一点要看实体经济的承受力，包括就业，金融体系的系统性风险等方面，但经济增长出现失速或者硬着陆肯定是不可以接受。

**二季度政策支持力度将增大**

因此，二季度政策宽松和支持的力度将加大，如果就像以前政府说的，在工具箱里还有很多工具没有用的话，那2季度是时机都得拿出来用。这是因为任何政策的实施和发生效用之间都是有时滞的，目前看整体经济还很疲弱，但本届政府肯定不会像08年那样推行强刺激，因此在稳增长的政策力度上会适度，在二季度加大稳增长政策的力度可以为， 三季度对政策进行相应调整预留空间和时间，比如说经济增长依旧没有太大起色，那就加大政策扶持力度。然后4季度 才能平稳增长从而最后实现全年增长目标，因此二季度是推行温和刺激的重要窗口。

除了从去年11月以来央行分别降息两次并降准一次，央行在公开市场操作中不断下调逆回购利率来疏通货币政策传导机制。而且未来我们认为央行在持续运用货币政策创新工具实现精准调节之外，在降息降准这样的传统工具方面也将持续发力，以期达到切实降低实体经济融资成本的目的。

仍维持年内央行还将加息2-3次的预测，并根据外汇占款等流动性指标适时降准。而央行除了通过使用降息降准等传统货币政策工具配合中央稳增长的政策方向之外，在其他方面也在积极推进，包括在银监会和证监会已经推出了资产证券化备案制之后，央行推行资产证券化注册制，将大幅减少发行流程、提高发行管理效率，促进信贷资产证券化市场发展。客观上有利于银行盘活资产，释放信贷空间来支持实体经济。

而且最近对三大政策性银行的改革方案的批复，再次明确了他们政策性和开发性金融机构的定位。在当前经济下行压力不断上升的背景下，政策性银行将更好地发挥其在稳增长、调结构方面的战略性功能和作用，从而和商业性金融机构形成互补的局面。

**政策发力的着眼点**

在货币政策以外，3月底政府突然放松房地产调控政策希望通过增加改善性住房需求来拉动房地产市场。我们认为这并不意外，首先目前经济增长的下滑在很大程度上是受房地产投资的拖累，而房地产投资下滑背后则是房地产需求在持续萎缩；其次在今年的政府报告中着重强调了“稳定住房消费”,提出要“坚持分类指导，因地施策，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展”。同时将“稳定住房消费”作为六大消费支撑之一。放松房地产调控可以被视为政府应对经济增长下滑的重要举措。

在财政方面为了对冲43号文对地方政府融资能力的负面冲击，中央政府在存量和增量两个方面来地方政府拓宽投资的融资渠道：在存量方面是允许地方政府发行自发自还的地方政府债来置换到期的城投债以及其他负有偿还义务的债务，我们预计置换的规模会不断提高，特别是针对经济相对薄弱的中西部地区，从而在根本上化解地方政府债务危机。

在增量投资方面，目前主要是中央鼓励社会资本参与地方基建投资，以缓解地方政府融资的压力。目前给予期望值较高的是PPP (Private-Public Partnership), 各个地方公布的PPP项目总额度已达1.3万亿左右，其有望成为支撑2015年基建投资新的增长点。而上周财政部又印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》允许地方政府自发自还1000亿的专项债券为具备一定收益的公益性项目提供融资。

除了以上中央为地方政府开辟的新融资渠道之外，地方政府也通过形式创新来在一定程度上规避43号文之后通过平台举债的限制，例如最近兴起的“城镇化建设基金”就是一个很好的例子。目前中央政府及相关监管机构对此还没有明确的态度，因此短期内对地方政府而言是一个新的融资渠道。

最近，中央加大了在各地调研的力度，包括李克强总理对东三省，以及中财办主任刘鹤在上海调研等。其背景是目前中国经济面临阶段性的困难局面较为严峻，中央希望在4月召开政治局会议之前对整体经济有一个较为准确的把握，从而为下一步政策的制定提供依据。

但目前对实体经济下行压力的确不容小视，为了实现今年政府制定的7%的增长目标，中央政府有必要在二季度加大政策支持的力度，从而确保在一定程度上扭转经济持续下滑的势头，在二季度末实现企稳回升。

就具体政策而言，预计即将出台的是一整套有规划的政策组合而非单一和零散政策，包括货币财政以及产业政策，政策之间是互相呼应和协调，以期发挥政策的最大效应来应对经济增长下滑的严峻局面。（完）

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