李克强：顶住下行压力需用宏观政策工具 加大改革开放力度

路透北京4月24日 - 中国国务院总理李克强周四表示，当前要稳增长，顶住经济下行压力，需要运用宏观政策工具，更需要不断加大改革开放力度。

中国政府网报导称，李克强是周四到兴业银行(601166.SS)福建自贸区福州片区支行考察时做出上述表示的。他称自贸区是新一轮对外开放的推进器，改革会带来最大红利，开放会释放巨大活力。

中国一季度经济增速创六年新低，央行周日宣布超预期降准，显示稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。（完）

(发稿 王蕾；审校 宿泱韫/林高丽)

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