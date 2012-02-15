温家宝称中国愿帮助欧洲克服危机 但未提出具体建议

路透北京2月14日电---中国国务院总理温家宝周二表示,中国做好了为欧洲克服债务危机提供帮助的准备,但他没有提出具体细节.此前一天,中国主权财富基金回避了德国总理默克尔希望其购买欧元区公债的呼吁.

在北京进行的中欧领导人峰会上,温家宝重申对欧洲的支持立场.此次峰会原定於去年底举行,但因为受欧债危机的影响而延期至今.

"中国已做好了加大参与解决欧债问题力度的准备.我们愿与欧方密切沟通与协作."温家宝表示.

温家宝在峰会上与欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)和欧盟(EU)执委会主席巴罗索交谈时表示,"我们说到做到."

不过,迄今为止他的公开表态并未承诺将提供资金为欧洲国家政府纾困,或是购买数以十亿欧元计的新债.

中国投资公司(CIC)董事长楼继伟周一表示,德国总理默克尔本月访问北京时表示,希望该基金和其他长期投资者购买欧洲公债,但这样的投资对於长期投资者来说"十分困难".

他表示,如果对欧洲进行新的投资,投资方向将会考虑工业或其他实体资产,而非公债.CIC的资产规模已达到4,100亿美元(完)

--编译 郑茵;审校 张若琪

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。