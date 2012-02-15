温家宝：克服金融危机影响要靠改革开放、体制创新和科技进步

路透北京2月15日电---中国总理温家宝表示,克服国际金融危机的深层次影响及缓解发展不平衡等体制性、结构性矛盾,最根本的要靠改革开放、体制创新和科技进步.

新华社周二晚间援引他在国家科学技术奖励大会上发言称,中国要敏锐发现国际金融危机给新的科学技术革命带来的契机,着力深化科技体制改革.

同时,调整完善科技力量布局,促进科技与经济紧密结合,以加快传统产业改造升级,实现战略性新兴产业突破,积极开发应用高新技术,努力形成中国经济的新优势.

"要克服国际金融危机的深层次影响,缓解发展不平衡、不协调、不可持续的体制性、结构性矛盾,实现经济社会发展的新跨越,最根本的要靠改革开放、体制创新和科技进步."温家宝称.

他并提到,要积极推动企业成为技术创新的主体.加快建立企业主导产业技术研发创新的体制和机制,支持企业建立和充实研发中心,支持企业承担国家和地区重大科技项目.

中国近年来不断加大对创新的支持力度.温家宝曾表示,"十二五"(2011-2015年)时期,要加大科技投入,把研究与试验发展经费支出占国内生产总值的比重从1.75%提高到2.2%,并大力培育和发展战略性新兴产业,现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业,力争形成新的支柱性产业.

中国国际经济交流中心去年9月发布研究报告称,近年来中国规模以上工业企业科技创新活动快速发展,但仍存在投入比重偏低、人员短缺且结构不合理的问题,而政府对企业科技活动的资金支持亦不足.(完)

--发稿 苏丹; 审校 张喜良

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