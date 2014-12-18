发展融资担保并完善银担合作机制 有效降低融资成本--李克强

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京12月18日 - 中国国务院总理李克强周四称，要有针对性地加大政策扶持力度，大力发展政府支持的融资担保和再担保机构，完善银担合作机制，扩大小微企业和“三农”担保业务规模，有效降低融资成本。
政府网新闻稿引述他在国务院召开的电视电话会议上的批示作出以上表述。国务院副总理马凯在同一场合称，地方政府要设立更多由政府出资控股参股的融资担保机构，完善再担保体系，通过税收优惠、风险补偿等政策措施加大支持力度。
马凯还说，银行要完善银担合作机制和风险分担机制，降低社会融资成本，更好地服务实体经济；地方政府作为监管主体要守住风险底线。
今年以来，国务院已两次召开常务会议讨论融资成本高问题，并于11月22日降息。此后又祭出提高合意贷款规模的宽松式指导，分析人士认为央行意在通过增加供给方式降低贷款利率中枢，以刺激有效需求。（完）
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。