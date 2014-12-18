发展融资担保并完善银担合作机制 有效降低融资成本--李克强

路透北京12月18日 - 中国国务院总理李克强周四称，要有针对性地加大政策扶持力度，大力发展政府支持的融资担保和再担保机构，完善银担合作机制，扩大小微企业和“三农”担保业务规模，有效降低融资成本。

政府网新闻稿引述他在国务院召开的电视电话会议上的批示作出以上表述。国务院副总理马凯在同一场合称，地方政府要设立更多由政府出资控股参股的融资担保机构，完善再担保体系，通过税收优惠、风险补偿等政策措施加大支持力度。