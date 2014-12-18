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中国财经 | 2014年 12月 18日 星期四 19:05 BJT

发展融资担保并完善银担合作机制 有效降低融资成本--李克强

路透北京12月18日 - 中国国务院总理李克强周四称，要有针对性地加大政策扶持力度，大力发展政府支持的融资担保和再担保机构，完善银担合作机制，扩大小微企业和“三农”担保业务规模，有效降低融资成本。

政府网新闻稿引述他在国务院召开的电视电话会议上的批示作出以上表述。国务院副总理马凯在同一场合称，地方政府要设立更多由政府出资控股参股的融资担保机构，完善再担保体系，通过税收优惠、风险补偿等政策措施加大支持力度。

马凯还说，银行要完善银担合作机制和风险分担机制，降低社会融资成本，更好地服务实体经济；地方政府作为监管主体要守住风险底线。

今年以来，国务院已两次召开常务会议讨论融资成本高问题，并于11月22日降息。此后又祭出提高合意贷款规模的宽松式指导，分析人士认为央行意在通过增加供给方式降低贷款利率中枢，以刺激有效需求。（完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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