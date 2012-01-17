温家宝：全球经济终将走出危机迈向繁荣

韩国乐天免税店称网站遭到中国黑客攻击
路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透阿布扎比1月16日电---中国总理温家宝周一出访中东期间透露出适度乐观的论调,称全球经济终将恢复信心.
温家宝在阿布扎比举行的世界未来能源峰会上表示:"国际金融危机的阴云尚未完全消散,世界部分地区的社会动乱仍未平息,"这是20年来中国总理首次出访中东.该地区原油供应对中国经济成长至关重要.
"但这场危机终将过去,繁荣必将到来."(完)
--编译 程琳;审校 郑茵
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路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。
路透芝加哥3月1日 - 快餐连锁经营商麦当劳周三宣布，将推广旨在提高“得来速”(drive-thru)服务速度的应用，以赢回顾客。得来速占到麦当劳美国业务的大约70%。