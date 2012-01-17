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国际财经 | 2012年 1月 17日 星期二 09:57 BJT

温家宝：全球经济终将走出危机迈向繁荣

路透阿布扎比1月16日电---中国总理温家宝周一出访中东期间透露出适度乐观的论调,称全球经济终将恢复信心.

温家宝在阿布扎比举行的世界未来能源峰会上表示:"国际金融危机的阴云尚未完全消散,世界部分地区的社会动乱仍未平息,"这是20年来中国总理首次出访中东.该地区原油供应对中国经济成长至关重要.

"但这场危机终将过去,繁荣必将到来."(完)

--编译 程琳;审校 郑茵

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