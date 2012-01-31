温家宝：要保持投资稳定增长 促进房价合理回归

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 保持投资稳定增长,加强对实体经济信贷支持
* 巩固房地产市场调控成果,促房价合理回归
* 保持外贸政策基本稳定,推动出口结构升级
路透北京1月31日电---中国总理温家宝周二主持召开国务院全体会议称,当前要保持投资稳定增长,继续加强对实体经济特别是中小企业的信贷支持;并重申要巩固房地产市场调控成果,促进房价合理回归,延续此前调控基调.
中国政府网援引温家宝并称,要敏锐观察和准确判断国内外经济走势,高度重视苗头性、倾向性问题,把握好宏观调控的力度、节奏和重点,适时适度进行预调微调.
温家宝表示,要保证国家重点在建续建项目的资金需求,抓紧布局、有序推进新的国家重点项目,保持投资稳定增长;并要保持外贸政策基本稳定,推动出口结构升级,增强对外贸易的可持续发展能力.
"从总理的讲话中可以看出政策的基调并没有改变,继续搞好宏观调控的表述中就包括了控物价,稳增长的内容,表明仍会延续原来的政策,其它的内容也主要是针对调结构的,"中国国家信息中心经济预测部首席经济师祝宝良表示.
中国农业银行总行战略规划部付兵涛亦称,总理的讲话延续了此前中央经济工作会议确定的调控基调.除非有特别大的事件及问题发生,预计今年政府工作报告对宏观经济的基调亦也会延续此前基调.
去年12月的中央经济工作会议明确提出,2012年将继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经济目标的排序上稳增长和控物价也变得同等重要,而"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现阶段面临诸多难题的愿望.
**促房价合理回归**
温家宝重申,当前要继续严格执行并逐步完善抑制投机投资性需求的政策措施,促进房价合理回归.
他指出,要采取有效措施增加普通商品房供给,做好保障性住房建设和管理工作.
在持续严厉调控政策下,2011年中国房地产行业主要指标增幅已明显放缓,投资及新开工增速均出现明显下滑,房价快速上涨势头终於得到遏制.
统计局数据显示,2011年房地产投资同比增速维持近28%的高位,但12月单月增速却降至12.3%,为年内新低,新开工面积增幅亦下滑至16.2%;同时12月已有四分之三大中城市房价环比下滑,同比涨幅亦进一步放缓.
温家宝并强调,要切实放宽市场准入,促进公平竞争,激发民营经济发展的活力
此外,还要抓好农业生产,稳定粮食播种面积,扩大紧缺、优质农产品生产.(完)
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--发稿 邵晓忆/沈燕/李文科; 审校 乔艳红
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