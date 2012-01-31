温家宝：要保持投资稳定增长 促进房价合理回归

* 保持投资稳定增长,加强对实体经济信贷支持

* 巩固房地产市场调控成果,促房价合理回归

* 保持外贸政策基本稳定,推动出口结构升级

路透北京1月31日电---中国总理温家宝周二主持召开国务院全体会议称,当前要保持投资稳定增长,继续加强对实体经济特别是中小企业的信贷支持;并重申要巩固房地产市场调控成果,促进房价合理回归,延续此前调控基调.

中国政府网援引温家宝并称,要敏锐观察和准确判断国内外经济走势,高度重视苗头性、倾向性问题,把握好宏观调控的力度、节奏和重点,适时适度进行预调微调.

温家宝表示,要保证国家重点在建续建项目的资金需求,抓紧布局、有序推进新的国家重点项目,保持投资稳定增长;并要保持外贸政策基本稳定,推动出口结构升级,增强对外贸易的可持续发展能力.

"从总理的讲话中可以看出政策的基调并没有改变,继续搞好宏观调控的表述中就包括了控物价,稳增长的内容,表明仍会延续原来的政策,其它的内容也主要是针对调结构的,"中国国家信息中心经济预测部首席经济师祝宝良表示.

中国农业银行总行战略规划部付兵涛亦称,总理的讲话延续了此前中央经济工作会议确定的调控基调.除非有特别大的事件及问题发生,预计今年政府工作报告对宏观经济的基调亦也会延续此前基调.

去年12月的中央经济工作会议明确提出,2012年将继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经济目标的排序上稳增长和控物价也变得同等重要,而"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现阶段面临诸多难题的愿望.

**促房价合理回归**

温家宝重申,当前要继续严格执行并逐步完善抑制投机投资性需求的政策措施,促进房价合理回归.

他指出,要采取有效措施增加普通商品房供给,做好保障性住房建设和管理工作.

在持续严厉调控政策下,2011年中国房地产行业主要指标增幅已明显放缓,投资及新开工增速均出现明显下滑,房价快速上涨势头终於得到遏制.

统计局数据显示,2011年房地产投资同比增速维持近28%的高位,但12月单月增速却降至12.3%,为年内新低,新开工面积增幅亦下滑至16.2%;同时12月已有四分之三大中城市房价环比下滑,同比涨幅亦进一步放缓.

温家宝并强调,要切实放宽市场准入,促进公平竞争,激发民营经济发展的活力

此外,还要抓好农业生产,稳定粮食播种面积,扩大紧缺、优质农产品生产.(完)

欲了解更多详情,请点选中国政府网(here )

--发稿 邵晓忆/沈燕/李文科; 审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。