李克强 ：目前经济运行在合理区间 但下行压力依然存在

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京7月2日 - 中国国务院总理李克强周三表示，中国经济目前运行在合理区间，一些先行指数已经出现向好趋势，但下行压力依然存在。
“我们现在地方财政和中央财政有大量存量资金，有些闲置了很长时间，必须用起来。”李克强在政府网站发布的新闻(here)中表示，“一定要把‘睡’在账上‘打呼’的沉淀资金唤醒，把它们用在刀刃上，推动经济发展和民生改善。”
李克强特别强调，金融领域部分资金出现了“脱实向虚”的倾向。今年以来，实体经济企业融资难、融资贵等问题也程度不同地在加重。他现场要求相关部门负责人，要在全国范围内进一步检查落实，切实降低实体经济、特别是中小企业的融资成本。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。