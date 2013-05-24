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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 24日 星期五 13:57 BJT

李克强：中国今后五年将进口10万亿美元商品

中国国务院总理李克强周四在瑞士《新苏黎世报》发表署名文章，称今后五年，中国将进口10万亿美元左右的商品，对外投资规模将达到5,000亿美元。此外李克强还呼吁各国不搞贸易和投资保护主义，尤其是不能动辄使用“双反”措施，还要避免量化宽松货币政策产生的负面溢出效应。路透
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