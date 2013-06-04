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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 4日 星期二 14:18 BJT

李克强称光伏争端涉及中国重大经济利益

中国国务院总理李克强对欧盟委员会主席巴罗佐(Jose Manuel Barroso)表示，中欧关于太阳能面板的贸易争端涉及中国“重大经济利益”，如果处理不好，可能会影响到中欧大局。新华社周二援引李克强的话报道称，中方希望通过双边对话磋商解决贸易争端。路透
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