李克强：今年经济下行压力依然较大 做好一季度工作十分关键

“要抓紧落实好已部署的各项改革发展重点任务，各项工作都要早作安排紧抓快干。深入调查研究，密切跟踪和分析经济运行中的新情况，着力破解发展难题。”他说，按照稳中求进工作总基调，奋发有为，开拓创新，为结构性改革推动结构调整。