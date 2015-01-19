李克强：今年经济下行压力依然较大 做好一季度工作十分关键

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京1月19日 - 中国国务院总理李克强周一表示，今年中国经济下行压力依然较大，面临的困难可能更多，必须坚持以经济建设为中心，紧紧抓住发展这个第一要务。
中国中央人民广播电台援引李克强的话称，当前世界经济深度调整，复苏艰难，中国发展进入新常态，正处于爬坡过坎攻坚克难的关键时期。做好一季度工作对全年十分关键，各地区各部门要实现良好开局。
“要抓紧落实好已部署的各项改革发展重点任务，各项工作都要早作安排紧抓快干。深入调查研究，密切跟踪和分析经济运行中的新情况，着力破解发展难题。”他说，按照稳中求进工作总基调，奋发有为，开拓创新，为结构性改革推动结构调整。
他并称，要增加公共产品和服务供给，促进大众创业和创新，实现稳增长调结构的平衡和民生持续改善，努力完成全年经济社会发展和十二五规划各项任务，促进经济中高速发展迈向中高端水平。
李克强今日主持召开国务院第四次全体会议，讨论即将提请十二届全国人大三次会议审议的政府工作报告。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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