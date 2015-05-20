焦点：李克强访问期间与巴西签署数百亿美元协议 涵盖领域广泛

5月19日，巴西利亚普拉纳尔托宫，巴西总统罗塞夫和中国国务院总理李克强在签署协议后交换协议文本。 REUTERS/Ueslei Marcelino

路透巴西利亚5月19日 - 中国国务院总理李克强周二为步履蹒跚的巴西经济带来希望，两国签订了价值数百亿美元的贸易、金融和投资协议，涵盖能源、矿业、航空产业以及老旧基础设施的升级。

李克强在对拉美进行首次正式访问期间，签署多项协议，包括采购由巴西航空工业公司(Embraer)生产的价值10亿美元的客机，以及取消对巴西牛肉的进口禁令，还有一项已经讨论很长时间的计划，内容为修建一条连接安第斯山脉和太平洋的铁路线。

“一条通往亚洲的新路将在巴西面前开启，这条路的长度更短且代价更低，将让我们与秘鲁港口，乃至太平洋另一边的中国直接相连，”巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)称，同时邀请中国企业参与建设。巴西和中国还同意就修建铁路线，让巴西出口能够绕过巴拿马运河展开可行性研究。

李克强称，周二签订的协议价值270亿美元；而罗塞夫公布的协议价值达530亿美元，其助手称这是包含了过去和未来融资金额的大致数值。

随着过去10年的大宗商品繁荣终结，巴西经济正滑向衰退，此时能得到中国的资本挹注对巴西而言正是再好也不过的时机。

由于中国经济放缓，中资企业开始转向海外寻找新的投资机会，中资银行也已开始为其提供充沛的融资。

李克强表示，中国建筑和钢铁企业已准备好帮助巴西升级基础设施，并降低巴西出口大宗商品的运输成本。

两位领导人宣布，全球资产规模最大的银行--中国工商银行(ICBC)将与巴西最大的抵押贷款机构--Caixa Economica Federal成立一个500亿美元的基金，以为巴西基础设施项目投资。

此基金为中国在拉美展现金融实力又提供了一个契机。美国一向在拉美地区具有主导影响，但去年中国向该地区提供的贷款超过了世界银行和美洲开发银行(IDB)之和。

据巴西政府称，巴西国家石油公司(Petrobras，巴西石油) (PETR4.SA)与中国国家开发银行、中国进出口银行和中国工商银行签署了价值100亿美元的融资协议。

融资协议签署之际，正值巴西石油面临巨大挑战。受油价大跌，数年来庞大支出、项目推迟以及重大腐败丑闻拖累，该公司产生现金的能力受到压制，为新项目融资的成本也有所上升。

李克强和罗塞夫还观看了一条输电线建设开工的视频。这条长达2,800千米的输电线由中国国家电网公司负责建设，将把来自巴西亚马逊河流域在建贝罗蒙特水电站的电力输送到能源缺乏的圣保罗州。

天津航空证实购买首批22架由巴西航空工业公司(EMBR3.SA)生产的E-190客机。在2014年中国国家主席习近平访问巴西时，中国曾承诺向巴西购买60架飞机。中国工商银行也同意为巴西阿苏尔航空公司(Azul)租赁八架巴西航空工业公司生产的飞机提供融资。

中国第五大银行--交通银行(601328.SS)称，以大约1.74亿美元购买了巴西银行业者Banco BBM SA的80%股权。这是该行的首次海外收购行动。

中国还取消了对巴西牛肉的进口禁令；该禁令于2012年实施，以防范疯牛病风险。巴西农业部表示，八家巴西肉类加工厂的产品获准运往中国，另有17家预计将在6月获得许可，销售额可望达到5亿美元。

巴西矿业企业淡水河谷VALE.SA称，向中国招商局能源运输股份公司(601872.SS)出售了四艘大型铁矿石运输船；在铁矿石价格低迷时期，该公司希望通过此举获得现金。淡水河谷还获得中国工商银行的40亿美元信用额度承诺。(完)

(编译 徐文焰/许娜/汪红英；审校 杜明霞/李婷仪/郑茵)

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