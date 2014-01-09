李克强：今年要加强财政和金融审计 实现审计全覆盖

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京1月9日 -中国国务院总理李克强近日称，今年要加强财政和金融审计，切实防范财政和金融风险。要实现审计全覆盖，凡使用财政资金的单位和项目，都要接受审计监督。
中国政府网(www.gov.cn)发布的新闻稿引述他在审计署工作会议上的话并称，要切实加大对民生资金等公共资金的审计监督，并要发挥好审计署在反腐倡廉建设和惩治腐败中的重要作用。
“要用改革的办法推动用好有限的增量资金，把闲置的存量资金清理出来，盘活用好。”他说。
中国审计署去年底发布全国政府性债务审计结果显示，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，其中地方政府占10.89万亿元。(完)
(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。