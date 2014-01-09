李克强：今年要加强财政和金融审计 实现审计全覆盖

路透北京1月9日 -中国国务院总理李克强近日称，今年要加强财政和金融审计，切实防范财政和金融风险。要实现审计全覆盖，凡使用财政资金的单位和项目，都要接受审计监督。

中国政府网(www.gov.cn)发布的新闻稿引述他在审计署工作会议上的话并称，要切实加大对民生资金等公共资金的审计监督，并要发挥好审计署在反腐倡廉建设和惩治腐败中的重要作用。

“要用改革的办法推动用好有限的增量资金，把闲置的存量资金清理出来，盘活用好。”他说。

中国审计署去年底发布全国政府性债务审计结果显示，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，其中地方政府占10.89万亿元。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。