李克强：明确经济运行合理区间的“上下限” 防止过度波动

路透北京9月9日 - 中国总理李克强周一撰文明确了中国经济运行合理区间的“上限”和“下限”，明确下限是要稳增长、保就业，GDP从以前的两位数增长到2011年的9.3%和2012年的7.7%，再平稳过渡到今年的7.5%左右，

他在英国《金融时报》发表署名文章《中国将给世界传递持续发展的讯息》一文中称，这既是经济规律的趋势，也是主动调控的结果。防止过度波动，使中国经济运行保持在这一合理区间，切实防范金融风险，可以给市场和社会一个稳定的预期。

“明确‘上限’是要防通胀，今年CPI涨幅3.5%左右。”李克强称。中国已经不可能沿袭高消耗、高投入的老旧模式，而是必须统筹“稳增长、调结构、促改革”。

他指出，世界经济仍然存在不确定因素。对一些发达国家推出量化宽松货币政策的预期导致大量资金回流发达市场，触发亚洲地区多国股市、汇市大幅波动，甚至有观察人士担心亚洲金融动荡重演。

“我认为，亚洲各国从过去的经历中汲取了教训，大大提高了抵御风险的能力，汇率形成机制更加灵活，外汇储备水平普遍提高，有关货币互换的清迈倡议多边化和各种双边金融安排为应对复杂局面提供了更好的条件，中国对此有信心。”李克强称。

中国周一公布的8月CPI同比上涨2.6%，周日公布的8月出口增长7.2%，进口增长7%，均预示着中国经济企稳回升态势明确。

**中国继续推进改革**

李克强指出，中国将继续推进行政管理、财税、金融、价格等改革，今年夏季达沃斯论坛的主题是“创新”，这指的不仅是技术创新，更重要的是制度创新，坚持改革就是创新。

他表示，中国将继续支持WTO多哈回合谈判进程，推动与相关国家签署双边自贸协议，打造中国—东盟自贸区升级版，不断改善外商投资的公平和法制环境。将积极探索扩大开放的新办法，在上海设立自贸区实验区就是一个重要的尝试。

同时扩大内需是主攻方向。中国拥有巨大的国内市场。要努力扩大国内消费需求，包括促进信息产业发展，例如扩展宽带和4G牌照等。

在关注消费的同时，也要保持合理的投资力度，重点是加快发展节能环保产业、中西部铁路项目和市政设施建设等。

而城镇化为长期扩大内需提供巨大潜力。未来十多年，中国将有上亿人口融入城市，这是极为复杂的经济和社会变化过程，需要新的协同发展政策。虽然有许多困难，但这将成为中国缩小城乡差距的必由之路。

李克强还提到，服务业是新支撑点，作为最大的就业容纳器，服务业为经济转型缓解压力。政府将大力改进公共服务。今年对众多小微企业其中大部分是服务业暂免征收增值税和营业税。（完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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