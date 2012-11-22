李克强：中国改革进入攻坚区和深水区

* 当前改革进入攻坚区和深水区

* 坚决破除一切妨碍科学发展的体制机制弊端

* 现阶段推进改革很大程度上要触动利益

* 改革过程中要更加注重公平

* 市场经济本质是法制经济,成熟经验要上升至法规法律

路透北京11月22日电---中国国务院副总理李克强周四称,当前改革进入了攻坚区和深水区,要坚决破除一切妨碍科学发展的体制机制弊端,且现阶段推进改革在很大程度上要触动利益,在改革过程还要注重公平.

中央电视台新闻联播援引李克强在主持召开全国综合配套改革试点工作座谈会时称,现在改革逆水行舟,不进则退,必须迎难而上,攻坚克难,既要搞好顶层设计,又要尊重群众首创精神.

"中国国情复杂,一时看不准吃不透的改革,可选择一些地区和领域试点,以点带面,并有及时调整和纠错的机制."李克强称.

他强调,要处理政府与市场和社会的关系,经济领域要发挥市场配置资源的基础性作用,社会领域更好利用社会的力量,把应该由市场和社会发挥的作用交给社会和市场,这也是改革的方向.

他并提到,国务院已批准多个综合配套改革试点地区,将为改革攻坚提供新鲜经验.

截止去年底,国务院已经批准了上海浦东新区综合配套改革试点、天津滨海新区综合配套改革试验区、重庆市全国统筹城乡综合配套改革试验区、成都市全国统筹城乡综合配套改革试验区等综合配套改革试验区.

**改革要触动利益,注重公平**

李克强认为,现阶段推进改革很大程度上要触动利益,调整利益格局,要善于在利益增量上做文章,在利益预期上做调整,同时稳妥推进存量利益的优化,这样可以更好凝聚共识.

他强调,市场经济本质是法制经济,推进改革要依法循进,成熟的改革经验要按程序上升的法规和法律,改革要有灵活度,鼓励先行先试,在法律框架内的要大胆推进,中央政府和有关部门可给试验区更多授权,这样的改革试验虽然是渐进推进但步子会更坚实,可以避免大的波折.

"现阶段推进改革不仅要继续解放思想,转变观念,在很大程度上要触动利益,如果利益格局固化了,经济社会发展就缺乏活力,"李克强称.

他并认为,改革过程中要更加注重权利公平、机会公平、规则公平,使所有人都能通过自己的努力获得应有利益.

"当然有些改革可能会有局部的短期的阵痛,但从全局看长远看,受益会更大更持久,最终让人民群众得到更多实惠,"李克强强调.(完)

--发稿 李文科;审校 杨淑祯

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