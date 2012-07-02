李克强：稳定房地产调控政策 拓展新资金参与保障房建设

路透北京7月2日电---中国国务院副总理李克强强调,稳定房地产市场调控政策,巩固调控成果,增加普通商品住房供应,抑制投机投资性需求,更多吸引社会资金参与保障房建设,促进房地产市场长期平稳健康发展.

新华社周日援引他在全国保障性安居工程工作会议上的讲话称,今年保障房在建规模大,各地进展也不平衡,要进一步落实建设条件,尤其是要创新机制拓展资金来源,更多吸引社会资金参与,使计划任务按期完成.

"从近期全国检查情况看,保障房工程质量总体是好的,但确有少数项目存在不同程度的问题.对发现的质量问题要'零容忍',哪个地方、哪个环节出问题,就在哪里解决,对责任单位和责任人要严肃追究,决不手软."李克强强调.

李克强指出,要继续推进保障性安居工程建设,实现保质按期竣工,确保分配公开公平公正,不断健全住房供应体系,使保障房建设和商品房供应发挥各自应有的作用.

他指出,今年保障房在建规模大,各地进展也不平衡,要进一步落实建设条件,尤其是要创新机制拓展资金来源,更多吸引社会资金参与,使计划任务按期完成.

李克强提到,今年将进入保障房分配的高峰,公平分配是"生命线".保障房面向低收入和中等偏下收入住房困难群众,进一步健全配租配售制度和相关法规规定,鼓励地方先行先试.更多使用市场化的办法,完善保障房後续管理.

今年中国计划新开工城镇保障性安居工程700完套以上,基本建成500万套.今年保障房开工建设进度较去年同期明显加快.来自住房城乡建设部的数据显示,前五个月全国城镇保障性安居工程已开工346万套,开工率为46.4%.(完)

--发稿 沈燕; 审校 乔艳红

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