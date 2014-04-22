李克强：加大涉农信贷投放和政策支持力度 落实好差别存准制度

路透北京4月22日 -中国国务院总理李克强周二指出，要加大涉农信贷投放和政策支持力度，落实好差别化存款准备金制度，完善金融监管和风险防控机制。

中国政府网援引他在国务院召开全国农村金融服务经验交流电视电话会议上指出，：“三农”工作是政府工作的重中之重。加强金融对‘三农’的支持，对于强化粮食安全保障、建设现代农业、增加农民收入、缩小城乡差距，具有重要意义，涉农金融机构要树立普惠金融理念。

中共中央政治局委员、国务院副总理马凯亦在会议上指出，当前做好农村金融服务，要鼓励和引导社会资本进入农村金融领域，形成支持“三农”的合力。且要多渠道筹集资金，对“三农”的信贷只能增加、不能减少，重点投向粮食生产、现代农业、农业科技开发、农村基础设施建设等领域。

马凯并指出，当前要积极鼓励农村金融服务创新，发展农村普惠金融，促进基础金融服务向行政村覆盖延伸。大力发展农业保险，建立农业大灾保险制度。

此外，马凯还指出，要守住不发生系统性区域性风险的底线。对农村金融实行优惠的财税、呆账核销、存款准备金率、存贷比等政策。

继中国国务院决定下调县域农村商业银行和县域农村合作银行的存款准备金率后，中国央行周二宣布两类机构存准率自周五起分别调降2个和0.5个百分点，即执行16%和14%准备金率。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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