温家宝总理“两会”记者会要点摘录(完整版)

3月14日，中国国家总理温家宝在全国人大会议闭幕后在北京人民大会堂召开的记者会上发表讲话。摄影：路透/Jason Lee

路透北京3月14日电---以下为中国国务院总理温家宝在"两会"(人大和政协会议)记者会上答记者问的要点摘录: (*表示新增内容)

*--王立军事件--

中央高度重视王立军事件,该事件发生後中央立即责成有关部门进行专门调查.

目前调查已经取得进展,我们将以事实为依据,以法律为准则,严格依法办理.调查和处理的结果一定会给人民以回答,并且经受住法律和历史的检验.

多年来,重庆市历届政府和广大人民群众为改革建设事业付出了很大的努力,也取得了明显的成绩.但是,现任重庆市委和市政府必须反思,并认真从王立军事件中吸取教训.

*--政府性地方债可控--

中国政府债务的负担率和赤字率目前处於较低的水平,低於许多发达国家和新兴经济体.

政府性债务的水平是可控的、安全的.2010年,我们主动审计了地方债务,总规模为10.7万亿元人民币.2011年,新增债务仅有3亿元,其中新举债21,536亿元,偿债21,533亿元.

对於地方债务的处置,中国将妥善处理存量,严格控制增量.对存量,主要是通过分类管理、区别对待、逐步化解的原则加以处置;对於增量,今後所有的地方债务都必须列入财政预算和决算,接受同级人民代表大会的监督.

在处理地方债务上,因为大量的债务形成的还是优质资产,有现金流和收益.对於这样的企业,将通过它的收益来进行偿还.对於公益性项目,要通过政府,包括中央政府和地方政府负责偿还.中国去年已经成功地偿还了所有义务教育阶段学校的债务.

当然,在偿还地方债务中,中国也会采取市场化的办法.比如资产处置、项目转让和股权出售.

--民间金融--

应该引导、允许民间资本进入金融领域,使其规范化、公开化.既鼓励发展,又加强监管.中国人民银行和银监会正在积极考虑将温州的民间金融作为综合改革的试点之一.

"吴英案"带来的启示是,对於民间借贷的法律关系和处置原则应该做深入的研究,使民间借贷有明确的法律保障.对於案件的处理一定要坚持实事求是.最高人民法院下发了关於慎重处理民间借贷纠纷案件的通知,并且对吴英案采取了十分审慎的态度.

--收入分配改革--

为缓解收入分配差距的问题,要提高城乡居民的收入,提高最低工资水平,使城乡居民的收入能与经济增长和劳动生产率的提高相适应.

此外,要调节收入分配,限制高收入者的收入,特别是国有企业和国有金融企业高管人员的收入,增加中等收入的比重.中国并要保护合法收入和取缔非法收入.

--调低经济增速,旨在高质量增长--

"十二五"(2011-2015年)规划设定的GDP目标是7%,今年确定经济增长7.5%,是为了与"十二五"规划的要求相衔接.同时必须说明,这是主动调控的结果.

应该承认,由於欧债危机、外部市场萎缩,中国经济有下行的压力.但是在这种情况下,调低速度主要是为了结构调整.

将多年来8%以上的中国经济增速调低到7.5%,其主要目的就是要真正使经济增长转移到依靠科技进步和提高劳动者素质上来,真正实现高质量的增长,真正有利於经济结构调整和发展方式的转变,真正使中国经济的发展摆脱过度依赖资源消耗和污染环境,走上一条节约资源能耗,保护生态环境的正确道路上来,真正使中国经济的发展能最终惠及百姓的民生.

现在对於我们来说,还是要把握好保持经济平稳较快发展、结构调整、管好通胀预期三者的关系.

中国的经济总量已经达到47万亿元人民币,在这个基础上,增长7.5%并不算低.如果一直保持这个速度,在经济总量不断增长的情况下,更不算低.

--人民币汇率--

从2005年汇改以来,中国实际有效汇率已经提高30%.从去年9月份开始,在香港市场无本金远期交割,也就是所谓NDF,开始双向波动.

这显示,中国的人民币汇率有可能已经接近均衡水平.中国将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向的波动.

--房地产调控不放松--

合理的房价应该是使房价与居民的收入相适应,房价与投入和合理的利润相匹配.现在房价还远远没有回到合理价位.

因此,调控不能放松.如果放松,将前功尽弃,而且会造成房地产市场的混乱,不利於房地产长期健康和稳定发展.

这两年房地产调控在艰难中看到一点曙光,有所进展,首先是我们调控的决心坚定而不动摇;其次,我们抓住了一个抑制投机和投资性需求的要害问题,采取了有针对性的政策措施.

中国有13亿多人口,又处在工业化和城镇化阶段,对住房的需求是刚性的,而且将会是持续的.当然,我们说住有其居,并不意味着住者有其屋.从方向上看,应该鼓励更多的人租房.

要保持房地产长期平稳和健康发展.如果盲目发展,出现经济泡沫,一旦破灭,不仅影响房地产市场,而且会拖累整个经济.

房地产市场关系到财政、金融、土地、企业等各项政策,涉及到中央和地方的利益关系,特别是地方从土地出让中获取大量的收入;涉及到金融企业和房地产企业的利益,改革的阻力相当之大.

--国际贸易--

国内进出口基本平衡,在2011年中国经常性账户占GDP的比重已经达到2.8%,小於3%的国际公认标准.也就是说在国际收支和货物贸易上,中国已经实现了基本平衡.

解决中美贸易的不平衡,以及由此引起的各种困难和摩擦,还是要通过合作的办法.因此他比较完整地提出了关於促进中美经贸、金融与投资合作的一揽子计划的建议.

包括:进一步发展中美之间的双向贸易.中国扩大美国产品的进口,美国要开放美国产品的出口,取消限制.其次,加强双向投资.两国应该为投资创造有利条件,并实行投资保护.

此外,要加强中美两国在新能源、新材料、节能环保、航天航空等高科技领域的合作,开辟新的合作领域.第四,加强基础设施建设的合作,并使这种合作与金融合作相联系.就是说中国将投资美国的基础设施建设,而扩大美国工人的就业.这是一举双得的事情.

--两岸金融--

两岸的金融合作会有进一步的发展,包括推进银行结算体系的合作,鼓励双边银行相互参股,为支持经贸合作发挥金融的作用.

此外对於台资在大陆的企业,要给予特别的关心,创造条件帮助他们转型升级、扩大内销市场.

在加强两岸经贸交往方面,他表示,首先考虑的是要加快ECFA(两岸经济合作架构协议))的後续谈判.并要特别要照顾台湾中小企业、特色产业和基层群众的利益,尤其是中南部群众的利益.

--香港困难与机遇同在--

香港现在是困难与机遇同在,一方面金融危机和欧债危机的影响和压力还存在;另一方面香港还面临着经济下行和通胀的双重压力.

香港必须努力发展经济、改善民生、推进民主、保持社会和谐,而且重点解决好社会公平、物价高涨、居民住房和教育与医疗等重大问题.

香港正在进行第四届特首的选举,相信只要坚持公开、公正、公平的原则,并且严格依照法律程序办事,香港一定能够选出一个为多数港人所拥护的特首.

--欧债危机--

中国面对欧债危机的蔓延和发展,关键是把自己的事情做好.今年是最困难的一年,也可能是最有希望的一年.

由於能力所限,再加上体制等各方面的原因,工作还有许多不足.虽然没有因为不负责任而造成任何一件事情上的失误,但是作为国家最高行政机关的负责人,对於在任职期间中国经济和社会所发生的问题,都负有责任.为此,感到歉疚.

--改革只能前进--

关注政治体制改革是出於责任感.粉碎"四人帮"以後,中国共产党虽然作出了若干历史问题的决议,实行了改革开放,但是"文革"的错误和封建的影响并没有完全清除.

随着经济的发展,又产生了分配不公、诚信缺失、贪污腐败等问题.解决这些问题,不仅要进行经济体制改革,而且要进行政治体制改革,特别是党和国家领导制度的改革.

现在改革到了攻坚阶段,没有政治体制改革的成功,经济体制改革不可能进行到底,已经取得的成果还有可能得而复失;社会上新产生的问题,也不能从根本上得到解决,文化大革命这样的历史悲剧还有可能重新发生.

在中国这样有13亿人口的大国,又必须从国情出发,循序渐进地建立社会主义民主政治.这不是一件轻而易举的事情,但是改革只能前进,不能停滞,更不能倒退,停滞和倒退都没有出路.

--促进社会公平正义--

在任职的最後一年,政府将做几件困难的事情.第一,要制定收入分配体制改革的总体方案.第二,是要制定并出台农村集体土地徵收补偿条例,真正保障农民承包地的财产权.

第三,实现城乡养老保险的全覆盖.第四,按照新的标准全面推进集中连片的贫困地区的扶贫工作.第五,我们已经将教育经费占GDP的4%列入预算,一定要通过努力实现这个目标,并使经费合理使用.

--叙利亚问题--

中国没有私利,不会偏袒任何一方,包括叙利亚政府.我们将根据是非曲直来做出自己正确的判断,并决定立场.

中国在叙利亚问题上的立场可以概括为四点.第一,要保障平民的生命安全.第二,中国尊重叙利亚人民要求变革和维护自身利益的合理诉求.

第三,中国支持联合国和阿盟特使对叙利亚问题的政治斡旋.第四,中国已经并将继续参与国际人道主义援助.(完)

--整理 李文科/苏丹; 审校 乔艳红

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