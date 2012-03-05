温家宝强调仍需巩固房地产调控成果

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京3月5日电---中国总理温家宝在周一所做的政府工作报告中强调,房地产调控处於关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.
周一公布的该份报告称,今年继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设,保障房要基本建成500万套,新开工700万套以上.
而同日公布的发改委报告则显示,今年固定资产投资目标为同比增16%,尽管持平於去年的目标值,但远远低於2011年实际增加的23.8%.较低的固定资产投资增速,显示今年经济调控仍不会放松.
中国本轮房地产调控已持续近两年.今年1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.
但地方政府对连续调控所导致的地方财政收入下滑已难以忍受,各地不断爆出跟调控制策不同的执行措施,但都无疾而终.显示出本届政府对调控房价合理回归的信心未减.
上周,四大银行释放出房地产信贷有所松动的迹象,表示要切实改进房地产金融服务,提高贷款审批效率.具体而言,允许首套房贷在基准利率之内,根据风险原则合理定价;同时,将积极支持资质良好的开发企业进行普通商品房建设.(完)
--发稿 北京中文部; 审校 乔艳红
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。