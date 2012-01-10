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时事要闻 | 2012年 1月 10日 星期二 12:03 BJT

温家宝将出访海湾三国 出席世界未来能源峰会

路透北京1月10日电---中国外交部周二称,中国国务院总理温家宝将於1月14日至19日对沙特、阿联酋、卡塔尔三国进行正式访问,并出席在阿布扎比举办的第五届世界未来能源峰会开幕式.

外交部网站刊登的新闻稿称,温家宝此访将进一步提升中国与三国关系水平,推动中国与阿拉伯国家和伊斯兰世界关系发展,并阐述中国坚定不移走可持续发展道路的政策主张.(完)

--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴

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