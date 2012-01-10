温家宝将出访海湾三国 出席世界未来能源峰会

赞比亚北部地区发生6.1级地震--USGS
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)
路透北京1月10日电---中国外交部周二称,中国国务院总理温家宝将於1月14日至19日对沙特、阿联酋、卡塔尔三国进行正式访问,并出席在阿布扎比举办的第五届世界未来能源峰会开幕式.
外交部网站刊登的新闻稿称,温家宝此访将进一步提升中国与三国关系水平,推动中国与阿拉伯国家和伊斯兰世界关系发展,并阐述中国坚定不移走可持续发展道路的政策主张.(完)
--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴
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路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)
路透北京2月23日 - 中国中央纪委监察部网站周四称，中国人民保险集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁王银成涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)表示，美国华盛顿州西北部周三发生规模4.2地震。 根据该局网站，地震发生于当地时间大约晚间九点，地点为华盛顿州西图市西方75英哩(120公里)。 初步并无损害或伤亡报告传出。全美气象服务(NWS)在推特上表示，预计不致引发海啸。(完) (编译 龚芳; 审校 王洋)