温家宝：有信心实现全年经济社会发展目标

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京10月17日日电---中国总理温家宝周三表示,中国有信心实现全年的经济社会发展目标,并称三季度的经济形势比较好,经济增速基本趋於稳定并会进一步企稳.
新华社援引他的话称,中国当前企业效益下降和财政收入增速减缓比较明显,经济趋稳的基础还不够牢固;中国房地产调控初见成效但依然不稳定,必须坚持调控政策不动摇.
中国即将在周四发布布三季度国内生产总值(GDP).路透综合26家机构预测中值结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低於政府年初设定的全年增长目标7.5%.中国上半年经济成长率为7.8%. (完)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯
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