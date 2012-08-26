温家宝：下半年稳增长难度仍较大 要采取措施推动出口增长

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
* 下半年稳增长难度仍然较大
* 要进一步加大宏观调控力度
* 有针对性采取措施推动出口稳定增长
路透上海8月26日电---中国国务院总理温家宝表示,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.当前要高度重视进出口贸易中存在的问题和困难,有针对性地采取措施推动出口稳定增长,为实现全年经济社会发展目标提供良好条件.
新华网引述他在广东省考察时的讲话指出,今年以来中央不断加大预调微调力度,特别是5月份以来出台了一系列政策措施,对增强市场信心、促进经济增速企稳起到了较好作用.稳增长是中央确定的下半年经济工作的重点任务,要进一步加大宏观调控的力度,着力提高政策的针对性和有效性.
"总的看,我国经济发展的基本面没有改变,稳定经济增长有不少有利条件和积极因素,"温家宝称,"(但)从新出口订单指数等先行指标看,下一阶段出口仍将面临较多困难和不确定性,对此要高度重视."
他指出,三季度是实现全年出口增长目标的关键时期,要有针对性地采取措施,包括加快出口退税进度,确保及时退税;扩大出口信用保险规模,提高出口信用保险覆盖面;立即组织涉及外贸企业收费情况全面检查,取消不合理、不合法收费项目,减轻企业负担;改善金融服务,引导金融机构增加汇率避险产品,密切关注市场变化,做好必要的外贸政策储备.
此外要鼓励外贸企业培育更多自主知识产权产品和自主品牌,加快建设外贸生产基地;积极扩大进口,重点增加进口先进技术设备、关键零部件以及与人民群众密切相关的生活用品;妥善应对贸易摩擦,降低贸易摩擦的风险和影响;拓展多双边区域经济合作,依法实施进口贸易救济.
中国宏观先行指标--8月汇丰制造业PMI初值在荣枯分水岭下方创出九个月新低,且新出口订单指标大幅恶化,预示工业活动萎靡恐将拖累中国经济在三季度继续筑底.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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