温家宝历次记者会主要表述内容回顾

路透香港3月14日电---中国十一届全国人大五次会议周三闭幕後,国务院总理温家宝将与中外记者见面并回答记者提问.这将是温家宝总理上任以来的第10次中外记者见面会,也是他做为中国总理的最後一次两会记者会.

回顾过去九年的记者会,温家宝总理对许多热点问题的回答还历历在目.以下为路透整理的简单回顾.

**2011年**

开场白:我们要有忧患意识，始终保持清醒的头脑。同时，又要树立信心，信心就像太阳一样，充满光明和希望。我的任期还有两年，我深知这两年的工作不比任何一年要轻松。政如农工，日夜思之，思其始而成其终。

年度主题:经济复苏

我们实施4万亿的投资，关於投资比例我在《政府工作报告》中已经详细阐述了。你问的问题的要害就是所谓国际金融危机对中国冲击小。我跟你讲，事非经过不知难。我们经过这样的努力，使中国在世界上率先回升向好，从而避免经济建设遭受重大的挫折。这一点是举世公认的。

年度热点:房价调控

关於房价的调控，我觉得当前最重要的是各项政策措施的落实。对於中央来讲，就是要加强对地方落实房价调控政策的检查力度，真正实行问责制。

有一件事情非常重要，现在就应该提到日程上来，那就是保障性住房的设计、建设必须有高标准、高要求，也就是说要确保质量、安全和环保。特别是在环保上，从设计到建设整个过程，都要实行节能。这是中国房地产建设的一大机会，如果丢掉了，十分可惜。

**2010年**

开场白:过去的两年我们是在极其困难条件下走过来的。今後几年，道路依然不平坦，甚至充满荆棘，但是我们应该记住这样一条古训：行百里者半九十。不可有任何松懈、麻痹和动摇。

但同时我们要坚定信心，华山再高，顶有过路。解决困难唯一的办法、出路和希望在於我们自己的努力。我深深爱着我的国家，没有一片土地让我这样深情和激动，没有一条河流让我这样沉思和起伏。

亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔。我将以此明志，做好今後三年的工作。

年度主题:控制通胀

你提到一个让我非常感到担心的问题。我曾经讲过，如果发生通货膨胀，再加上收入分配不公，以及贪污腐败，足以影响社会的稳定，甚至政权的巩固。

处理好经济发展、调整结构和管好通胀预期这三者的关系，是一件非常困难的事情。

**2009年**

开场白:去年9月24日，我在纽约讲过一句话，就是“信心要比黄金和货币还要重要”。那时，世界还是一片迷茫，我们对於金融危机的发展前景也看不清楚。现在，时间过去不到半年，我们已经提出了一揽子应对计划。实现这个计划，我依然认为，首要的还是要坚定信心。只有信心才能产生勇气和力量，只有勇气和力量才能战胜困难。莫道今年春将尽，明年春色倍还人。

年度主题:一揽子计划

经过半年的努力，我们形成的一揽子计划包括四项内容，就是大规模的政府投入、大范围的产业调整和振兴、大力度的科技支撑和大幅度地提高社会保障水平。这四项是互相联系、不可分割的整体，它体现了我们计划的远近结合和标本兼治。

应对这场金融危机，我们做了长期的、困难的准备，我们预留了政策空间。也就是说，我们已经准备了应对更大困难的方案，并且储备了充足的“弹药”，随时都可以提出新的刺激经济的政策。

**2008年**

开场白:5年已经过去了，行事见于当时，是非公于後世。历史是人民创造的，也是人民书写的。一个领导者应该把眼睛盯住前方，把握现在，思考未来。

5年前，我曾面对大家立过誓言，苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。今天我还想加上一句话，就是天变不足畏，祖宗不足法，人言不足恤。

年度主题:通货膨胀

目前最大的困难是物价过快上涨和通货膨胀的压力，隐藏的风险是经济可能出现的波动，我们必须在这两者之间走出一条光明的路。

我曾经讲过，今年恐怕是中国经济最困难的一年。难在什麽地方？难在国际、国内不可测的因素多，因而决策困难。

至于结果怎麽样，要到明年的3月份我再给各位回答。但是我有一个信念，就是事不避难、勇于担当、奋勇向前。

**2007年**

开场白:政府工作走过了四个年头，我们必须懂得一个真理，这就是政府的一切权力都是人民赋予的，一切属於人民，一切为了人民，一切依靠人民，一切归功于人民。必须秉持一种精神，这就是公仆精神。政府工作人员除了当好人民的公仆以外，没有任何权力。

年度主题:人民幸福

解决民生问题还要让人民生活得快乐和幸福。这就要保障人民的民主权利，在社会推进公平与正义。记者也许问，什麽叫快乐？我可以借用艾青诗人的一句话：“请问开化的大地，请问解冻的河流”。

**2006年**

开场白:我们的国家和民族正站在历史的新起点上面对新的任务，需要更加清醒，更加坚定，更加努力。

清醒就是要认识到我们已经取得的成绩，只是在现代化的进程中迈出了第一步，今後的路还更长，更艰苦。形势稍好，尤需兢慎。思所以危则安，思所以乱则治，思所以亡则存。

要“坚定”就是要坚定不移地推进改革开放，走有中国特色的社会主义道路。前进尽管有困难，但不能停顿，倒退没有出路。要“努力”就是说我们要准备应对各种困难和风险，有些是可以预料到的，有些是难以预见的。我们这个民族生生不息，就在於它的刚健自强、百折不挠、艰苦奋斗。我们必须做长期努力奋斗的准备。

**2005年**

开场白:居安思危，思则有备，有备无患。我们这个民族在历史上灾难太深重了，这就培育了我们的忧患意识、生存意志和追求和平与发展的愿望。我们这个国家太大，问题太多、太复杂，这就要求我们这个民族不畏艰险、百折不挠、坚定信心、永远奋斗。我是用心来回答大家的提问。因此，我不紧张，也不害怕。

年度主题:改革攻坚

我曾经在多个场合说过今年是改革年，理由有三个：消除经济运行中不健康不稳定的因素，巩固宏观调控成果，要靠改革；解决经济生活中的深层次矛盾和问题，调整经济结构，转变经济增长方式，要靠改革；实现社会公平与正义，构建和谐社会，也要靠改革。

改革不是一年的事情，而是长期的任务。有些问题早改比晚改好，否则积重难返。对於今年的改革，主要有五项任务。确切说，今年是改革攻坚年。

**2004年**

开场白:一位朋友问我，你能不能用一两句诗概括一下你今年和今後的工作。我想起两位伟人的诗，一位是毛泽东主席的“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”。一位是屈原的，“路曼曼其修远兮，吾将上下而求索”。对今年的工作，我始终保持清醒的头脑。安不忘危，治不忘乱，要有忧患意识，看到前进中存在着的困难和问题。

年度热点:非典

过去的一年确实是很不寻常的一年，在党中央领导下，经过全国人民的努力，抗击非典取得重大胜利，经济社会发展取得显着成就，这些成绩来之不易。但是，成绩只是表明过去。我还要说，一个聪明的民族是一个善于学习的民族，特别是在困难中学习的民族。因此，重要的不是成绩，而是经验、教训和启示。

年度主题:三农问题

对今年的工作，我始终保持清醒的头脑。安不忘危，治不忘乱，要有忧患意识，看到前进中存在着的困难和问题，我们工作中最重要的是保持经济平稳、较快发展。最困难的是农业、农村、农民问题。最关心的是涉及群众利益的事情，最根本的是改革、创新和奋进。面对困难，我们有信心、有办法、有希望，一定能经受住新的考验，绝不辜负人民的希望。

**2003年**

开场白:当好中国的总理不容易。如果要我说现在的心情，我觉得身上的担子有千钧重。在这里，我愿意代表我们新一届政府向大家表示，从我们自己做起，以身作则，接受全国人民的监督。

年度热点:改革

今後要推进四项改革：第一项是农村改革。农村改革包括农村税费改革，粮食购销体制改革，对农民补贴方式的改革，农村金融体制改革和农村医疗制度改革。第二项是企业改革。第三项是金融改革。第四项是政府机构改革。关键在於政府职能的转变，成败与否在此一举。(完)

--整理 路透中文新闻部; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。