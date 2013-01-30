温家宝：经济增长要保持合理水准

中国重要财经新闻一周回顾
中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
路透北京1月30日 - 中国国务院总理温家宝表示,要更好处理经济增长、结构调整和控通胀三者关系,使经济增长保持在合理水准,切实提高质量和效益,防范和化解经济金融风险.同时,物价问题任何时候都不可低估.
中国政府网网站周三刊登他昨日去国家发改委调研时的讲话称,中国各地情况千差万别,"要坚持区别对待,避免一刀切."
他指出,更加重视指导和协调各项重大改革,是发改委职能转变的关键,要认真梳理影响科学发展的体制机制障碍,突出重点、抓住关键、攻坚克难,把改革引向深入.
温家宝称,稳定就业在中国始终是一件大事;还要加大强农惠农富农政策力度,决不放松农业生产,必须把农业作为全部工作的重中之重.
"农业形势良好局面是多年努力得来的,但发生逆转可能不要多长时间,"他说.
关于城镇化问题,温家宝称,城镇化是随着经济社会发展逐步实现的,要始终贯彻科学规划、稳步推进的方针,与农业现代化和新农村建设相互协调、良性互动,不能以牺牲农业、农民利益为代价.(完)
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
路透北京4月7日 - 为实现中国企业会计准则与国际财务报告准则的持续全面趋同，财政部周四晚间发布新金融工具相关会计准则，主要内容包括将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，将金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以及修订套期会计相关规定以更如实反映企业风险管理活动。
路透香港4月7日 - 中国大型建筑机械公司--中联重科预计今年首季将扭亏转盈，得益于销售形势明显复苏，其H股周五早盘初段逆市上涨。