温家宝：经济增长要保持合理水准

路透北京1月30日 - 中国国务院总理温家宝表示,要更好处理经济增长、结构调整和控通胀三者关系,使经济增长保持在合理水准,切实提高质量和效益,防范和化解经济金融风险.同时,物价问题任何时候都不可低估.

中国政府网网站周三刊登他昨日去国家发改委调研时的讲话称,中国各地情况千差万别,"要坚持区别对待,避免一刀切."

他指出,更加重视指导和协调各项重大改革,是发改委职能转变的关键,要认真梳理影响科学发展的体制机制障碍,突出重点、抓住关键、攻坚克难,把改革引向深入.

温家宝称,稳定就业在中国始终是一件大事;还要加大强农惠农富农政策力度,决不放松农业生产,必须把农业作为全部工作的重中之重.

"农业形势良好局面是多年努力得来的,但发生逆转可能不要多长时间,"他说.

关于城镇化问题,温家宝称,城镇化是随着经济社会发展逐步实现的,要始终贯彻科学规划、稳步推进的方针,与农业现代化和新农村建设相互协调、良性互动,不能以牺牲农业、农民利益为代价.(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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