温家宝：未来将继续灵活审慎地实施宏观经济调控

* 经济指标虽有所回落,但仍处合理水平

* 继续实行灵活审慎宏观政策,适时适度预微调

* 努力保持对外贸易稳定增长,加快出口退税进度

* 要坚定不移地继续实施房地产市场调控政策

路透上海4月4日电---中国国务院总理温家宝强调,当前中国经济运行情况总体是好的,一些主要经济指标虽然有所回落,但仍然处在合理水平;未来将继续实行灵活审慎的宏观政策,适时适度进行预调微调,保持经济平稳较快发展,确保实现今年经济社会发展目标.

中国政府网援引他近期在广西和福建等地调研时指出,国民经济运行继续朝着宏观调控预期方向发展;"同时,也要保持清醒头脑,增强忧患意识,密切关注经济运行中的新情况、新问题."

对於如何处理好保持经济平稳较快发展、调整结构和管好通胀预期三者之间的关系,温家宝指出,要加强和改善宏观调控,根据形势变化尽快出台预调微调措施,同时做好政策准备,留有相应的政策空间.

"经济平稳较快发展是基础,调整结构是关键,物价稳定是保障."他称.

温家宝强调,货币政策要兼顾促进经济平稳较快发展、保持物价稳定和防范金融风险,有针对性地适时适度调节.坚定不移地扩大消费需求,保持适度的投资规模,提高投资质量和效益,确保国家重大在建续建项目资金需求;对有还款能力的项目要继续支持,防止资金链断裂.同时继续搞好价格调控,防止物价反弹.

此外,要落实强农惠农政策,争取农业再获丰收,保障主要农产品有效供给;并要努力保持对外贸易稳定增长,加快出口退税进度,为企业扩大出口创造有利条件,积极扩大进口尤其要重视进口先进技术装备;同时要促进中小企业发展.

中国已将今年国内生产总值(GDP)增长目标主动调降至7.5%,居民消费价格指数(CPI)涨幅控制在4%左右.中国2011年GDP同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑至8.9%.

**楼市调控不放松**

温家宝还强调,要坚定不移地继续实施房地产市场调控政策,积极推进保障性安居工程建设.抓紧完善保障性住房建设、分配、管理、退出等制度,确保保障性住房建设可持续.

他此前曾在中国"两会"(人大和政协)举行的中外记者会上称,房地产调控不能放松,房价目前远未回到合理价位,合理的房价应与居民收入相适应;从方向上看,应该鼓励更多的人租房.

此外,在调研广西的当地物流等企业时,温家宝指出,世界经济状况不景气,外部需求下降,订单减少,但同东盟的贸易及货运量基本稳定,企业要开辟多元市场;另外,国内大宗货物运量下降,反映一季度钢铁、水泥、有色等重化工行业遇到困难,这和基本建设增速下降有关.

他并透露,中央去年出台"国八条"对物流企业采取一系列支持政策的基础上,今年准备就促进流通发展专门召开会议,为包括物流的流通企业创造更加有利的政策条件.

在对福建企业调研时,温家宝则强调,政府对中小企业的支持是坚定的,央行和银监会已经采取措施,清理和制止乱收费,并且还在研究进一步加大结构性减税力度,给中小企业更多支持.(完)

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--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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