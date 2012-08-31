温家宝称中国无意限制稀土出口

路透北京8月31日电---中国国务院总理温家宝周五表示,中国无意限制稀土出口.他是在与来访的德国总理默克尔主持的论坛上作此番表示的.

中国商务部本月向符合条件企业下达2012年第二批稀土出口配额共9,770吨,令今年稀土出口配额增至30,996吨.

世界贸易组织(WTO)已表示,将调查由欧洲、日本和美国对中国限制稀土出口提起的诉讼.稀土由17种元素组成,用於国防、电子和可再生能源等领域的先进技术中.

中国政府表示,将尊重世界贸易组织的调查结果,但会继续收紧对稀土行业的监管.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛/侯向明

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