温家宝称中国无意限制稀土出口

中国主要煤企呼吁政府再次限产--消息
路透北京2月21日 - 两位消息人士称，在周二举行的行业会议上，中国主要煤企呼吁政府恢复对热能煤的产量限制，称因需求疲软和供应增加。
路透北京8月31日电---中国国务院总理温家宝周五表示,中国无意限制稀土出口.他是在与来访的德国总理默克尔主持的论坛上作此番表示的.
中国商务部本月向符合条件企业下达2012年第二批稀土出口配额共9,770吨,令今年稀土出口配额增至30,996吨.
世界贸易组织(WTO)已表示,将调查由欧洲、日本和美国对中国限制稀土出口提起的诉讼.稀土由17种元素组成,用於国防、电子和可再生能源等领域的先进技术中.
中国政府表示,将尊重世界贸易组织的调查结果,但会继续收紧对稀土行业的监管.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛/侯向明
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