温家宝：中长期逐步建立住房交易保有等环节税制

中国一法院宣判三星因专利侵权赔偿华为8000万元人民币--媒体
路透香港4月6日 - 据一家中国地方政府运营的媒体称，中国一家法院已宣判，韩国三星电子的中国附属公司因侵犯华为公司专利权向后者赔偿8,000万元人民币。
路透北京1月15日 - 中国国务院总理温家宝周二称,中长期要逐步建立起覆盖住房交易、保有等环节的房地产税制,并完善有利于调节收入分配的税收制度.
"从中长期看,有两项重大的税制改革要认真研究.一项是改革房地产税收制度,逐步建立起覆盖住房交易、保有等环节的房地产税制,促进房地产市场持续健康发展;另一项是完善有利于调节收入分配的税收制度,增强财政在调节收入分配中的作用."他在财政部调研时称.
温家宝要求,近期要切实抓好'营改增'扩大试点和资源税改革工作,并指出,当前和今后一个时期,中国面临着严峻复杂的国内外环境,财政工作要更好地服务国家经济社会发展和民生改善.
自2011年1月底开始,上海对部分个人住房征收房产税,征收范围包括上海市居民家庭在上海市新购且属于该居民家庭第二套及以上的住房和非上海市居民家庭在当地新购的住房.国家税务总局官员2012年9月透露,房产税下一步扩大试点范围,并逐步建立房地产税制度,房地产税深化可能在今年3月以后.(完)
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(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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路透圣保罗4月5日 - 巴西中国工商总会会长唐凯千(Charles Tang)周三对路透表示，中国企业有意在巴西收购大型工程集团，而且想要参与巴西政府修建和经营商业铁路的招标。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。