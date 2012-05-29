温家宝：深入推进服务业改革 扩大对外开放

路透北京5月29日电---中国国务院总理温家宝表示,要深入推进服务领域各项改革,深化金融、电信、铁路、民航等服务行业改革,扩大服务业对外开放,适应产业结构和消费结构升级的趋势,重点发展现代服务业.

新华社周一晚间援引温家宝在首届中国国际服务贸易交易会上的讲话称,要大力发展金融、物流、商贸、广告会展、科技服务、信息服务等生产性服务业,同时大力发展旅游、健身、家政、养老等生活性服务业,鼓励传统服务企业改革创新和兼并重组.

"对属於基本公共服务范畴的基本公共教育、基本医疗卫生、基本住房保障、基本社会服务、社会保险、就业服务、公共文化体育等,坚持在政府负责的前提下,注重发挥市场机制作用,鼓励社会力量参与."温家宝称.

同时要坚决打破部门分割、地区封锁和行业垄断,充分释放服务业的发展潜力和活力,要放宽市场准入,实现投资主体多元化.

2011年,中国服务业占国民经济的比重达到43.1%,吸纳就业人口约2.7亿;服务贸易总额突破4,000亿美元,居世界第四位;服务业吸收外资552亿美元,首度超过制造业成为利用外资最多的领域.

温家宝指出,今後中国将坚持进口与出口并重,鼓励软件和信息服务、文化、建筑服务等优质服务出口,大力发展服务外包,使"中国服务"与"中国制造"并肩进入国际市场;也要积极扩大服务进口,鼓励引进先进技术、管理经验和高端服务,预计今後五年中国服务进口总额将超过1.25万亿美元.

他表示,要努力营造有利於服务业发展的政策环境,逐步实行服务业用电、用水、用气与 工业同价.扩大服务业用地供给,工业企业退出的土地优先用於发展服务业.拓宽服务业企业融资渠道,支持有实力的服务企业上市融资和发行债券.取消针对服务业的各种不合理收费.

他提到,当前世界经济复苏充满曲折艰难,为共同推动服务贸易自由化便利化,并倡议加快推动多哈谈判,促进服务贸易自由化进程;加强服务贸易监管合作,营造更加便利的政策环境.

根据中国政府制订的"十二五"规划,要把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点,服务业增加值占GDP总量的比重要从43%提升至47%,2015年服务进出口总额达到6,000亿美元.(完)

--发稿 沈燕; 审校 乔艳红

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