10月财新中国服务业PMI反弹至三个月高点 经济显露企稳迹象

路透北京11月4日 - 新业务增加推动财新10月中国服务业PMI反弹至三个月高位，脱离上月创下的逾一年低点。与此同时，财新中国10月综合PMI回升至50附近，暗示随着稳增长政策发挥效应，中国经济开始显露企稳迹象。

不过，需要注意的是，目前服务业PMI仍低于历史平均水平，尤其10月经营预期指数跌至有记录以来最低水准，表明经济前景仍有不确定性。

财新/Markit周三联合公布，中国10月服务业采购经理人指数(PMI)回升至52.0，脱离上月触及的14个月低点50.5；其中，新业务指数环比回升2.4点，带动就业指数小幅上涨0.2点，收费价格和投入价格指数则双双涨逾1点。

Markit提供数据并显示，中国10月综合PMI环比回升1.9点至49.9，亦创下三个月高点，并逼近荣枯分水岭50.0。

“服务业PMI大幅反弹，综合PMI明显回升、并逼近50，表明前期稳增长举措已经开始发挥效应，经济结构稳步改善，”财新智库首席经济学家何帆称，“经济开始显露企稳迹象，降低了进一步刺激的必要性。”

他并认为，中国政府必须坚决推进全方位改革，以释放长期可持续发展的潜力。

Markit提供新闻稿显示，许多受访企业称客户需求有普遍改善，带动了就业人数的温和增加，不过一些企业对扩大规模仍持谨慎立场。

“稳增长政策密集落地后，会带来经济需求面的改善，特别是在基建领域；同时9月由于‘阅兵蓝’影响，一些项目会拖后至10月开工，且部分工业生产也得以恢复，10月经济环比或将有所回升，”华创证券在研究报告中称。

该券商认为，10月工业增速有重上6%的可能，基建助力下投资增速也有望小幅回升，而整体进出口同比降幅可能收窄，中国经济企稳迹象将愈加明显。

但值得警惕的是，10月服务业经营预期指数为2005年11月开始发布该数据以来的最低水平，大约18%的受访企业预计未来一年生产经营活动将扩张，9%预计会萎缩。

“相对疲弱的市场环境和经济前景不确定性，进一步打击服务业者的信心，”Markit称。

周一发布的财新中国10月制造业PMI小幅回升至四个月高点48.3；而周日出炉的中国10月官方制造业PMI结束连续三个月下滑态势，企稳在49.8。

备受关注的中共十八届五中全会上周闭幕，审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求，经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。（完）