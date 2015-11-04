10月财新中国服务业PMI反弹至三个月高点 经济显露企稳迹象

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月4日 - 新业务增加推动财新10月中国服务业PMI反弹至三个月高位，脱离上月创下的逾一年低点。与此同时，财新中国10月综合PMI回升至50附近，暗示随着稳增长政策发挥效应，中国经济开始显露企稳迹象。
不过，需要注意的是，目前服务业PMI仍低于历史平均水平，尤其10月经营预期指数跌至有记录以来最低水准，表明经济前景仍有不确定性。
财新/Markit周三联合公布，中国10月服务业采购经理人指数(PMI)回升至52.0，脱离上月触及的14个月低点50.5；其中，新业务指数环比回升2.4点，带动就业指数小幅上涨0.2点，收费价格和投入价格指数则双双涨逾1点。
Markit提供数据并显示，中国10月综合PMI环比回升1.9点至49.9，亦创下三个月高点，并逼近荣枯分水岭50.0。
“服务业PMI大幅反弹，综合PMI明显回升、并逼近50，表明前期稳增长举措已经开始发挥效应，经济结构稳步改善，”财新智库首席经济学家何帆称，“经济开始显露企稳迹象，降低了进一步刺激的必要性。”
他并认为，中国政府必须坚决推进全方位改革，以释放长期可持续发展的潜力。
Markit提供新闻稿显示，许多受访企业称客户需求有普遍改善，带动了就业人数的温和增加，不过一些企业对扩大规模仍持谨慎立场。
“稳增长政策密集落地后，会带来经济需求面的改善，特别是在基建领域；同时9月由于‘阅兵蓝’影响，一些项目会拖后至10月开工，且部分工业生产也得以恢复，10月经济环比或将有所回升，”华创证券在研究报告中称。
该券商认为，10月工业增速有重上6%的可能，基建助力下投资增速也有望小幅回升，而整体进出口同比降幅可能收窄，中国经济企稳迹象将愈加明显。
但值得警惕的是，10月服务业经营预期指数为2005年11月开始发布该数据以来的最低水平，大约18%的受访企业预计未来一年生产经营活动将扩张，9%预计会萎缩。
“相对疲弱的市场环境和经济前景不确定性，进一步打击服务业者的信心，”Markit称。
周一发布的财新中国10月制造业PMI小幅回升至四个月高点48.3；而周日出炉的中国10月官方制造业PMI结束连续三个月下滑态势，企稳在49.8。
备受关注的中共十八届五中全会上周闭幕，审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求，经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。