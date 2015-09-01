焦点：中国制造业和服务业PMI双降凸显下行压力 消费仍是中流砥柱

8月31日，北京，梅赛德斯-奔驰汽车组装线上的一名员工。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

作者 乔艳红

路透北京9月1日 - 受新订单需求不足、传统淡季等影响，中国8月官方和财新制造业PMI双双创下多年低点；而证券市场震荡导致金融服务业放缓亦拉低服务业PMI。下半年经济增速有破7%风险，短期仍需政府投资加码，并继续以宽松政策护航。

但在整体黯淡的经济图景中，消费仍发挥中流砥柱的作用。航运、邮政等保持较高水平，反映网络消费热度不减；住宿餐饮等明显回升，则反映居民消费趋于活跃，“金九银十”旺季的到来值得关注。

“整体而言，经济仍不见底。从微观层面来看，房产投资、基建投资、制造业投资皆回落；工业用电量、利润等数据来看依旧水深火热；经济托底回升压力大，”民生宏观分析师张瑜评价称。

她认为，上半年国内生产总值（GDP）的主力军金融业萎缩严重，下半年增速有破七风险，稳增长不会退出，只会加码，而且思路会更加务实，从货币转财政，从金融转实体，未来基建仍然是稳增长的重要抓手。

中国8月官方制造业PMI降至49.7，为半年来首次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准，当时为49.2；财新8月中国制造业PMI终值47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。

与此同时，官方8月非制造业商务活动指数降至53.4，创三个月低位；财新中国8月服务业PMI则降至51.5的13个月低位，企业经营预期指数也跌至历史第三低点。

中国官方和财新PMI图表 link.reuters.com/tek55w

中国物流信息中心陈中涛称，当前经济下行压力较大突出表现在市场需求不振，新订单指数最近三月持续下降，7、8月份均在50%以内，企业对市场需求疲软，订单不足感受强烈，反映该问题的企业数量持续上升、比重增加。

“在当前形势下，宏观调控要在坚持区间调控基础上，继续加强定向调控、相机调控，立足于打造‘双引擎’，激发市场活力，释放市场需求，”他说，“要大力推动公共设施建设等重大项目落地，扩大有效投资。”

数据公布后，亚洲股市掉头下跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，抹去早盘涨幅；中国股市沪综指.SSEC一度扩大跌幅至4%，美国原油期货跌3%至每桶47.71美元，人民币/美元即期最新报6.3719元人民币。

**消费仍是中流砥柱**

尽管整体PMI疲软，行业分项仍不乏积极因素，其中消费的中流砥柱作用尤为明显。

从制造业PMI来看，消费品行业增长势头较好，显示消费需求对经济增长的贡献持续上升。消费品相关行业PMI为54.6，高于制造业总体水平4.9个百分点，且2014年5月以来始终保持扩张状态。体现消费升级的一些行业，如文教体美娱用品制造业增长势头较为突出。

服务业方面，与居民消费相关的航空运输、邮政仍保持较高水平，反映网络消费热度不减；零售、餐饮和住宿业明显回升，反映居民消费趋于活跃。

“零售、餐饮和住宿业的明显回升，相关消费有望随着旺季来临形成共振效应，”物流与采购联合会副会长蔡进称。

他还指出，8月房地产商务活动指数小幅回升，但订单指数继续回落，关注旺季来临以及利好政策给行业带来的积极影响。

统计局数据显示，今年1-7月全国网上实物商品零售额同比增长37%，高出社会消费品零售总额增速26.6个百分点；去年全年阿里巴巴(BABA.N)旗下的淘宝、天猫和京东(JD.O)等排名前20的第三方平台交易额合计6.22万亿元。

与此同时，消费升级类商品零售情况也比较好，7月限额以上单位体育与娱乐用品类商品同比增长19.3%，增速比6月提高6.0个百分点；餐饮收入也在加快，7月限额以上单位餐饮收入增长8.1%，比6月份加快1.2个百分点。

“消费仍是中流砥柱，其中必需品消费有所改善，可选品消费整体偏弱，新兴消费和网络消费继续高增长，”海通证券首席宏观债券分析师姜超称。

**稳增长还是要靠投资**

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河认为，制造业增长动力不足，主要原因是部分传统产业继续加大结构调整，高耗能行业PMI已经降至48.1的年初以来最低水准；还有7、8月份多地出现洪涝灾害导致生产放缓，京津冀等地加大治理大气污染力度，主动放慢生产等。

而官方服务业PMI小幅回调主要是受金融业商务活动指数回落，特别是证券业大幅波动影响。

“制造业形势持续恶化，政策托底有望双轮驱动，”申万宏源宏观团队称，年内五次降息已超出预期，表明如果稳增长需要，货币政策的空间可以进一步放开，甚至降至负实际利率。

该团队预计，财政政策将继续发力，预计后期措施将包括持续加码公共支出力度，加快盘活财政存量资金，进一步降税清费为企业减压，推动PPP（政府和社会合作）模式引导民间投资，加强政策性银行“第二财政”的作用等。

就在上周，中国地方债务置换巨石落地，置换额度提高至3.2万亿，再加上年初公布的6,000亿元新增地方债额度，这在对冲地方债务风险之余，也将助力基建投资，减缓经济下滑风险。

国务院总理李克强日前在国务院专题会上也表示，要创新投融资方式，通过设立专项基金、置换地方存量债务、发行企业债券、调整固定资产投资项目资本金比例等，提高地方和企业投资能力，推动公共设施建设等重大项目落地，支持中西部发展，扩大有效投资。

“近期货币政策和财政再度发力，在目前的情况要稳定经济只能加大政府投资力度，两害权其轻，短期重回老路避免新兴产业和服务业发展受到传统行业持续下滑的冲击，”招商证券宏观分析师张一平称。（完）

(审校 黄凯)

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