路透调查：中国12月官方制造业PMI料微升至49.7 连五月处在萎缩区域

路透北京12月29日 - 路透综合27家分析机构预估中值显示，中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微幅回升至49.7，但依然是连续第五个月处在荣枯线下方。经济仍面临下行压力，政策宽松趋势不改。

“11月实体经济好于预期，已经显示总需求边际上有改善的迹象，12月可能会略微高一些。”招商证券宏观分析师张一平称。

他并称，高频价格数据在近期也传递出较为积极的信号，近期螺纹钢、动力煤等产品价格持续回升，既是供给收缩的结果，也可能反映了企业对明年经济前景展望出现改善的迹象，还需要进一步观察。

华创证券宏观团队认为，政策面来讲，刺激短期需求和中长期结构改革同样重要，供给侧改革固然能带来经济中长期结构改善，但需求端的托底仍重要；而适度需求管理和加强供给改革的交集指向的正是2016年的中国财政政策。

“预计2016年积极财政政策困局的化解，重要的可选路径在于赤字率进一步扩大至3%，减税降费为企业减负以及财政支出的精准发力。”该券商称。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

___________________________2015年________________________________ ____2014年___

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 PMI(%) -- 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3

上周一闭幕的中央经济工作会议将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为明年工作五大任务，并称“宏观政策要稳”：积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。

中国11月实体经济好于预期，工业增速明显反弹，消费增速继续回升，而投资增速在基建投资和制造业投资的带动下暂时止住下滑趋势；而受主营业务收入增长等带动，11月工业企业利润同比降幅也明显收窄。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）