中国12月制造业PMI创18个月低点 非制造业PMI则连升两个月

路透北京1月1日 - 受生产和新订单指数下滑拖累，中国2014年12月官方制造业PMI降至18个月低点50.1；而受服务业和建筑业活动提振，12月非制造业商务活动指数升至54.1，连续两个月回升。两个数据的一降一升表明，虽然制造业仍面临较大的困难，但服务业对拉动经济增长的作用持续增强。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观经济先行指标--12月官方PMI降至50.1，为2013年6月以来最低，符合路透调查预估；同时公布的12月官方非制造业商务活动指数则小幅升至54.1，连续第二个月上升。

“12月份制造业和非制造业PMI一落一升，表明制造业在结构调整转型升级中仍然面临较大的困难和压力，非制造业中服务业继续保持较快增长势头，对拉动经济增长的作用不断增强。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河在就数据解读时称，总体上看中国经济结构调整仍在稳步推进。

中国物流信息中心新闻稿亦认为，从趋势看，制造业PMI企稳，环比降幅收窄；非制造业商务活动指数环比升幅加大，说明整体经济走势总体呈现平稳态势，全年经济增长将保持在合理区间。

“（不过）由于制造业在整体生产过程中所处中间环节。因此，制造业的波动对经济的影响程度要大些。12月制造业PMI已接近荣枯分界线的边缘，并回落至年内最低点，意味着整体经济短期内下行的压力仍未缓解。”该中心并称，预计2015年一季度后经济有望回升。

在制造业PMI中，生产指数为52.2，低于上月0.3个百分点，影响PMI回落0.08个百分点；新订单指数为50.4，比上月回落0.5个百分点，影响PMI回落0.15个百分点。

“当前国内产业结构调整处于关键阶段，工业品出厂价格继续下滑，相关行业企业投资动力不足，生产和订单受到一定影响。”赵庆河称，生产和新订单分项的下滑是是本月PMI回落的主要原因。

他同时还解读称，外部市场总体需求偏弱使得出口订单受到一定影响，12月新出口订单指数为49.1，继续处在临界点以下；由于近期石油等大宗商品价格大幅下滑，主要原材料购进价格指数进一步下降，并对相关行业生产带来一定影响，12月主要原材料购进价格指数为43.2，比上月下降1.5个百分点，为2014年以来的低点。

统计局数据并显示，分企业规模看，大型企业PMI为51.4%，比上月小幅回落0.2个百分点，大型企业走势基本稳定；中、小型企业PMI连续位于临界点以下，分别为48.7%和45.5%，表明中、小型企业生产经营仍然面临不少困难。

据中国物流信息中心的陈中涛介绍，从全年来看，制造业PMI平均水平50.7，与前两年平均水平基本相当，并未出现大幅下降，显示经济运行稳定性增强，增速处在适度合理区间。

“与此同时，就业形势良好，节能减排成效显现，经济运行较为协调；结构调整加快，服务业和新兴产业蓬勃发展，显示经济运行的平衡性明显增强。”他并补充称，综合来看，新常态经济平台正在形成，2015年经济运行有望转平稳。

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**非制造业PMI第二个月回升**

据中国物流与采购联合会公告，为了发挥好PMI的预测预警作用，及时、全面反映宏观经济形势变化，自本月起，制造业和非制造业PMI指数均在每月1日发布。

统计局新闻稿显示，分行业看，服务业商务活动指数为53.3，比上月上升0.7个百分点，表明服务业业务总量继续保持升势，且增速加快；建筑业商务活动指数为57.1，比上月回落1.8个百分点，表明建筑业企业业务总量保持较快增长，但增幅有所收窄。

“2014年以来，我国出台的一系列加快服务业发展、促进产业结构调整升级的政策措施效果逐步显现，下半年服务业商务活动指数走势平稳，始终在53左右运行，...其中零售、电信、互联网软件、邮政快递等行业表现出较强的增长势头，表明我国服务业总体保持较快增长的态势。”赵庆河解读称。

他并表示，随着基础设施建设力度加大和保障性住房加快推进，近期建筑业生产活动整体表现比较活跃，进入12月以来，虽然受寒冷气候的影响，建筑业生产活动放缓，但本月建筑业商务活动指数仍处于较高景气区间。

12月新出口订单指数为52.9，比上月上升3.6个百分点，升幅为各分项最大。分行业来看，建筑业新出口订单指数为64；服务业新出口订单指数为50.1。

从业人员指数为49.1，比上月下降0.4个百分点，表明非制造业企业用工量继续回落；业务活动预期指数为59.5，比上月小幅回落0.2个百分点，处于较高景气区间，表明非制造业企业对未来3个月市场发展预期继续保持乐观态度。

此外，中国物流信息中心的武威认为，12月非制造业投入品价格指数和销售价格指数延续回落趋势。其中投入品价格指数回落至50.1的较低水平；销售价格指数连续六个月运行在50以下，降至年内最低水平。

“价格指数的回落，特别是一些服务品价格指数的回落意味着明年市场价格通缩压力在增大，国际主要商品价格持续下行也加大了通缩压力。”武威称，要注重防范通缩风险，但要把握力度，防止价格剧烈波动，保持价格的稳定可控。

不过他同时指出，总体来看，非制造业经济增势稳定，2014年商务活动指数全年均值运行在54以上的较高水平，对于新常态下中国经济的发展起到了较好的稳定器作用。

“从2015年来看，服务业活动的持续稳定，虽在短期内无法明显提升经济增速，但却为培育新的经济增长点，持续稳定就业增长奠定了较好的基础。”武威称，在“一带一路”、新城镇建设和区域经济协同发展等重大战略的推动下，基础建设需求对经济的支撑作用有望强化，建筑业活动仍将保持高速增长趋势。

周三出炉的汇丰中国12月制造业PMI终值略微上修，但仍录得七个月低点49.6。新订单分项指数则自4月以来首次跌破50关口，并创下八个月最低。

国内投行--中金公司固定收益团队在最新展望报告中称，从历史数据来看，工业企业利润以及PPI价格领先于制造业投资，今年工业企业利润继续放缓而PPI已经连续37个月维持负增长，预示着明年制造业投资增速大概率继续回落。

“鉴于制造业投资在整体固定资产投资中占比最大，较弱的制造业投资将继续拖累整体投资。”中金并补充称，今年GDP、M2、CPI三个关键政策变量的实际数很有可能有史以来同时低于政府目标，而这将触动更强力度的政策放松。

统计局上周六公布的1-11月工业企业利润同比增速续降至5.3%，较1-10月回落1.4个百分点；其中11月当月工业利润同比并创27个月最大单月降幅，表明中国经济仍面临较大的下行压力。

中国央行最新季度例会指出，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2015年中国经济将呈现稳中缓降态势，预计GDP增长7%左右，政策方面建议继续实施积极的财政政策，适当扩大财政赤字。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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