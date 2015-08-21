焦点：中国制造业PMI初值创近六年半低点暗示经济仍未见底 破7风险加大

作者 乔艳红

路透北京8月21日 - 中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。

分析人士认为，稳增长仍需宽松政策助力，预计货币宽松延续，积极财政将深入“挖潜”。

中国财新传媒周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值数据续降至47.1，创2009年3月以来最低水准，当时为44.8。这是该指数连续第六个月处在荣枯线下方，上月终值为47.8。

Markit/财新提供的新闻稿并显示，7月制造业产出分项指数初值续降至46.6，为2012年3月以来最低，且为连续第四个月处在50下方；上月终值47.1。

“PMI初值低于上月水平，反映出当前经济依然处于筑底阶段。但是，从整体来看，系统性风险仍在可控范围之内，经济结构持续优化。”财新智库首席经济学家何帆博士称。

他指出，稳增长压力依然较大，为实现全年增长目标，政府应以财政政策和货币政策的微调确保宏观稳定，同时加快结构改革，引领市场信心，释放经济增长的长期活力。

中国制造业PMI图表： link.reuters.com/wet45w

二季度中国经济出现小幅回升，一度令市场振奋，认为经济已经慢慢探底企稳。但7月工业增长区区6%，投资增长亦略有放缓，显示经济运行速度再度放缓，三季度开局着实不佳。

招商证券宏观分析师张一平指出，PMI初值再度大幅低于预期，显示国内制造业正在加速下滑，经营形势不断恶化；传统行业已经深陷泥沼，稳增长压力有增无减。

“人民币贬值虽然能对出口有所帮助，但对整体经济影响较弱，因此财政政策力度不能松懈并需落实到位，才能阻止制造业生产经营形势持续恶化的不利局面。”他说。

中国股市沪综指.SSEC周五追随欧美股市颓势跳空低开，盘初一度小幅反弹，但受PMI影响再度回落，最新下跌1.53%，报3,608.44点；美国股指期货ESc1应声跌落至2,016.50，为2月初以来最差水平；日本股市.N225亦跌逾2%至六周低位。

人民币/美元即期CNY=CFXS最新报6.3968元人民币，对中国经济敏感的澳元/美元AUD=D4下滑至0.7285。

**破7风险加大**

Markit提供的数据显示，8月新订单分项指数降至2012年8月以来最低水准，就业分项指数降至2009年1月以来最低水平，新出口订单指数则为2013年6月以来最低。

与此同时，投入和产出价格指数则已连续13个月在50下方徘徊。

民生证券宏观分析师张瑜称，需求萎缩不振，新订单与新出口订单加剧萎缩，表明内外需求端疲弱，内需动力青黄不接，外需受制全球贸易总量裹足不前与新兴市场货币竞相贬值。

“整体而言，经济仍不见底。从微观层面来看，房产投资、基建投资、制造业投资皆回落；工业用电量、利润等数据来看依旧比较弱；经济托底回升压力大。”她说。

她并认为，上半年GDP的主力军金融业萎缩严重，下半年经济有破7风险，稳增长不会退出，只会加码，而且思路会更加务实，从货币转财政，从全面转定向，未来基建仍然是稳增长的重要抓手。

在金融数据连续几个月不差的情况下，宏观经济却迟迟难有改善。货币宽松无济于事，财政加码似乎成了必然选项。中国政府不仅祭出万亿元地方债务置换，为处于困境的地方财政“输血”，还推出万亿元专项金融债发行计划，定向投放地方基础建设项目。

在经济结构转换、新增长点尚未浮现之际，稳投资尤其基建投资，仍是中国保增长的主要手段。1-7月基础设施投资同比增长18.1%，较1-6的18.9%略有回落。摩根大通测算显示，7月当月基础设施同比增速已经从6月的21.9%放缓至14.8%。

申万宏源8月上半月调研综合指数虽上行，但上行幅度弱于季节性，库存指数调头向下至-16.5%，当前景气度指数小幅上升至-36.9%，对未来六个月的景气度预期持平于8.2%。

“8月上半月调研指数走高的幅度弱于季节性，从微观情况来看，投资、消费、外需几大需求仍然没有起色。”该券商固定收益分析师陈康称。

是次PMI预览数据样本采集期为8月12-19日之间，终值定于9月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。

中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。（完）

(审校 曾祥进)

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