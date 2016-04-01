综述：中国3月制造业与服务业PMI劲升 经济出现转机指向回暖通道

作者 宿泱韫

路透北京4月1日 - 中国3月官方和财新制造业PMI双双超预期大幅反弹，分别创下九个和13个月高点，官方非制造业PMI恢复强势，显示内外需求改善助企业景气迎来转机，预计二季度经济明显改善，进入回暖通道。

展望未来，前期财政货币等政策效果将继续显现，项目资金逐步到位有助于投资进一步企稳；不过，部分楼市火爆地区收紧房地产政策后，楼市对服务业的拉动效应可能趋于弱化。

“本月PMI指数回升不仅是节后集中开工等季节性因素所致，总需求管理配合供给侧改革实施增强了经济回稳动力。”招商证券宏观分析师张一平分析称，而3月PMI大幅回升进一步明确短期内国内经济已经触底回稳，上半年经济有望小幅回升。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI环比上涨1.2个百分点至50.2，高于路透调查预估中值49.3，八个月来首度扩张且创下九个月高点；3月非制造业商务活动指数则升逾1个百分点至53.8，脱离上月的逾七年最低水准。

财新/Markit也在同日联合公布，中国3月财新制造业PMICNPMIF=ECI升至13个月最高水平49.7，所有分项指标均改善，新订单九个月来首度扩张并升至一年多高位。

民生证券宏观分析师朱振鑫预计，二季度经济可能明显改善，成为全年经济最好的窗口期。“钱和项目的支撑下，二季度可能成为前期政策的释放期。”经济企稳叠加通胀预期升温，货币政策将继续以对冲为主，大动作仍需等待。

他指出，今年一季度银行提前放贷，但企业项目开工率不高，信贷社融高增长与到位资金相背离，可谓“有钱却不任性”。而二季度有钱有项目，前两月新开工计划投资额大幅增长41%，二季度项目开工后高社融将逐步进入项目，转化成到位资金。

中国官方数据显示，1-2月固定资产投资新开工项目计划总投资同比增长41.1%，创2009年以来新高；施工项目计划总投资同比增长13.9%。1-2月社会融资规模增量累计为4.21万亿元，同比多7,930亿元。

中国官方和财新PMI图表 reut.rs/1RsSfyf

受强劲中国PMI提振，澳元/美元ADU=D4一度突破0.77美元。

**制造业PMI全面回升，进入回暖通道**

从官方和财新制造业PMI各分项指数看，需求、生产、价格、库存均全面回升，指向制造业景气回暖。

官方制造业PMI中，生产指数为52.3，环比升2.1个百分点，新订单指数为51.4，环比上升2.8个百分点，新出口订单指数50.2，2014年10月以来首次升至临界点以上。主要原材料购进价格指数高于上月5.1个百分点。原材料库存回升至48.2，产成品库存回落至46.0，反映需求改善令产成品去库存、原材料补库存。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河称，春节过后制造业企业集中开工，制造业生产和市场有所回暖；制造业进出口市场需求有所回升，重回扩张状态。近期国际大宗商品价格震荡回升，企业采购活动趋于活跃；房地产市场回暖也带来一定的促进作用。

赵庆河也指出，目前企业生产经营中仍存在不少困难。本月反映企业资金紧张、市场需求不足和劳动力成本上涨的企业比例虽比上月有所回落，但仍超过四成，尤其是小型企业反映资金紧张的状况还有所加剧。

财新制造业PMI所有分项指标比上月改善，3月新订单指数自上月的48.3大幅升至50.9，创下13个月高位且九个月首度升至50上方，新订单总量回升，带动产出指数升至一年高点，四个月来首次扩张。

“中采制造业PMI改善显示，未来几个月内经济或将进入回暖通道。”中金公司点评称，虽然4月PMI很难出现3月这样大幅的上升，但越来越多的迹象表明，投资需求正在企稳复苏。经济增长、特别是名义增长、可能在投资需求带动下有所复苏。

中金分析称，短期来看，经济企稳可能减少了进一步降息的必要性，并缓解人民币的贬值压力。

而中长期来看，企稳势头能否持续还将取决于中国能否有效执行结构性改革以提高经济运行的效率，以及外部需求是否能保持稳定。市场化改革，包括国企改革及户籍制度改革，能够加强投资复苏的可持续性，同时将通胀维持在合理水平。

**房地产引领服务业回暖**

官方3月非制造业PMI亦脱离上月创下的逾七年低点，扩张步伐加快，这主要归功于房地产市场的活跃。

国家统计局的赵庆河指出，3月房地产业商务活动指数升至临界点以上，业务总量增长较快。服务业新订单指数为50.8，比上月上升2.0个百分点，重回扩张区间，表明服务业市场需求回升。

建筑业商务活动指数为58.0，新订单指数为50.5，分别比2月份上升2.8和2.4个百分点，表明随着有效投资发力、重点基础设施建设项目的加快推进以及气候转暖，建筑业市场需求增加，建筑企业生产进一步活跃。

中国房地产市场年初全面回暖，前两月商品房销售面积和销售额同比分别增长28%和44%，投资亦从去年1%的低位开始回升。不过热点城市飙升的房价已使监管层出手，上海、深圳、南京等地已出台措施收紧调控，预计会对销售短期内形成压力。

海通证券宏观团队的姜超等表示，3月PMI全面回升，而电力耗煤降幅大幅收窄至1.6%也印证生产回暖。需求回暖、价格回升带动生产复苏，令3月经济短期改善，但地产调控再现，经济改善持续性存疑，同时亦需防范通胀上升风险。

中国总理李克强此前表示，中国经济调结构过程中出现短期小幅波动难以避免，长期看好的基本面没有改变，今年经济开局平稳；而一旦经济运行滑出合理区间，将果断采取综合性措施，来防止失速，保持经济运行在合理区间。（完）