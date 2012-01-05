中国12月汇丰服务业PMI与上月持平

路透北京1月5日电---周四出炉的汇丰中国12月服务业采购经理人指数(PMI)继续停留在11月份创下的三个月低点,仍为52.5,因新订单的增速连续第二个月趋缓,显示月内服务业的扩张率相比历史水平仍然偏低.

英国市场调研公司Markit公布,中国服务业的新接业务量继续增长,推动增长的主要因素是新产品开发.不过,新订单的增速仅算轻微,为4个月以来最低.

对於未来12个月的经营前景,中国服务业界表示乐观,但乐观度为2005年11月本项调查开始以来的最低值.据受访企业反映,房地产调控政策对业界对该月内的经营信心有影响.

价格方面,中国服务业企业在12月份调低了收费价格,结束了持续将近两年的加价趋势.不过,降价幅度尚属轻微.调查样本显示,平均价格下降,与新业务竞争加剧有关.月内加价的企业则表示原因是平均成本上扬.

数据显示,12月份,中国服务业的平均投入成本有实质上扬,但升幅放缓至25个月以来的低点,并且低於长期平均值.自2009年11月起,平均成本一直处於上升状态.据受访企业反映,投入成本上扬是劳动力相关成本上涨所致.还有企业提到原料涨价等因素.

而另一方面,企业的用工数量连续第35个月保持增长.受访企业表示,增加人手是因为需要扩充产能.不过,12月职位增速尚微,为2009年5月以来的次低值.

汇丰(HSBC)发布的中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值回升至48.7,但低於初值49.0,仍位於荣枯分水岭50的下方,显示在内外需疲弱之时,中国制造业运行继续放缓.

此前公布的中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期,显示中国经济增速回落的态势有所改变. (完)

--发稿 谢衡; 审校 曾祥进

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