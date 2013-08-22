（更正）8月汇丰中国制造业PMI初值升至四个月高位（更新版）

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
(更正：文中第四段“企业去库存活动”有误，应为“企业补充库存活动”)
* 8月制造业PMI初值重归荣枯线上方，并为四个月高点
* 新订单指数亦创下四个月高位
* 微调政策初显效果
* 数据推高沪综指和澳元
路透北京8月22日 - 中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。
汇丰/Markit周四联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至50.1的荣枯线上方，为四个月高位；其中新订单分项指数升至50.5，亦创下四个月高点。(图表：(link.reuters.com/ces52v))
“在新订单和产出温和改善的支持下，中国制造业增速开始企稳。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌就数据点评道。
他指出，尽管外需持续低迷，但近期的微调政策和企业补充库存活动初步显现效果，助力制造业改善状况。预计未来几月，随着效果进一步显现，中国经济增速甚至还会有上升。
Markit提供的新闻稿同时显示，产出指数亦升回荣枯线上方，就业虽仍处于萎缩区间，但较7月明显改善，不过新出口订单水平较前月下降，显现海外环境不太乐观。
当月投入和产出价格指数均升至50上方，显示制造业领域近期的通缩困扰已有缓解。
汇丰数据公布后，中国股市沪综指.SSEC迅速升至平盘上方。对中国经济敏感的澳元/美元亦上涨0.0025美元。
汇丰中国制造业PMI此前三个月均位于萎缩区间，与二季度低迷的经济状况较吻合，不过，在一系列稳增长政策支持下，最新的各项数据开始传递经济底部企稳信号。
国务院总理李克强7月表示，经济运行的下限是稳增长保就业，上限是防范通胀。当经济运行逼近上下限时，宏观政策要侧重稳增长或防通胀，与调结构和促改革的中长期措施相结合，使得经济运行保持在合理区间。不少人士认为在二季度经济仅增长7.5%的背景下，总理此番讲话意味着稳增长的分量有所加重。
中国政府已陆续出台一系列稳增长举措，如取消和下放行政审批，针对小微企业减税，增加保障房、铁路和节能和信息消费领域的支出等。
对于困扰制造业的产能过剩问题，决策层也出台新举措逐步化解。工信部公布今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及铜冶炼和氧化铝等多个行业。
是次PMI预览数据样本采集自8月12-20日之间，终值则定于9月2日发布，侧重于大型企业的中国官方8月制造业PMI将于此前一日公布。
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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